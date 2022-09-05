Астрологи розповіли, на які знаки Зодіаку чекає успішний тиждень, а кому доведеться ще довго чекати на зарплату.

Астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 вересня. Так, експерти виділили головних щасливчиків і невдах.

Овен, Лев, Терези

У цих людей особливо не зміниться матеріальне становище. Можуть бути якісь приходи коштів, але їх будуть "покривати" практично ідентичні витрати.

Телець, Близнюки, Стрілець

Астрологи обіцяють, що перший тиждень осені принесе уродженцям цих знаків або гроші, або позитивні новини про майбутнє надходження грошей. У будь-якому випадку матеріальне становище буде виправлено.

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Рак, Козеріг, Риби

Ці три знаки визнані головними фінансовими невдахами тижня.

Мало того, що на них чекають непередбачені витрати, так ще й можуть бути обставини, які змусять влізти в серйозні борги.

Діва, Скорпіон, Водолій

Інформації про погіршення або поліпшення фінансового становища від зірок не йде. Однак астрологи попереджають про те, що може виникнути потреба кудись вкласти кошти. Експерти закликають не економити на здоров'ї, своєчасно закривати кредитні зобов'язання і не відмовляти в проханні допомогти/пожертвувати на благодійність. Варто відмовитися до 11 вересня від інвестицій в криптовалюти і витрат на подорожі.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки Зодіаку, на яких чекає розставання або розлучення у вересні.

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