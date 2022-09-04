На жаль, осінь для цих людей буде не дуже вдалою в плані особистого життя.

Експерти в сфері астрології склали прогноз на осінь 2022 і перерахували знаки Зодіаку, яким в романтичному плані буде несолодко. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Водолій

На Водоліїв чекає переїзд на нове місце. Це може бути пов'язано з розставанням або стане причиною розставання зі своєю другою половинкою. Астрологи кажуть, що розрив буде болючим, але Водолії зможуть швидко повернутися до звичного темпу життя і знайдуть чим перекрити порожнечу.

Стрілець

У житті Стрільців настає крутий і перспективний етап в плані кар'єри, але ось в особистому житті будуть труднощі. Після довгого спільного життя вони вирішать зробити "ковток свободи".

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Телець

Уродженці цього знака Зодіаку також ризикують розлучитися зі своїми партнерами, проте їм це піде на користь. Це дозволить скинути певні кайдани і нарешті почати жити так, як хочеться Тельцям. Можливо, їхні партнери довгий час їм щось забороняли і в чомусь обмежували. Зараз це нарешті закінчиться.

Нагадаємо, названо два знаки Зодіаку, які у вересні зустрінуть свою любов.

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