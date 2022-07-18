Зірки віщують важливі грошові маніпуляції на найближчий час.

Астрологи склали грошовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 липня. Так, є ті знаки зодіаку, яких в найближчому часі чекає благополуччя, а є і ті, кому доведеться раптово розпрощатися зі своїми запасами.

Скорпіон, Водолій, Лев

Ці три знаки Зодіаку - щасливчики тижня. На них чекає фінансове благополуччя. Можливі несподівані надходження у вигляді премій або подарунка від близьких людей. Якщо є борги, може з'явитися людина, яка їх покриє.

Близнюки, Стрілець, Овен

Астрологи стверджують, що в найближчий тиждень істотних змін для уродженців цих знаків не передбачається. Єдине, до чого закликають експерти - утриматися від витрат і поберегти свої заощадження. Попереду можуть бути несподівані повороти долі.

Рак, Терези, Діва

Цей тиждень буде періодом прийняття важливих рішень, які в перспективі позначаться на вашому добробуті. Зірки закликають вас добре подумати перед тим, як щось підписувати. Можуть бути укладені угоди про вигідні продажі або покупки. Астрологи не рекомендують продавати або купувати коштовності на цьому тижні.

Риби, Телець, Козеріг

Це три невдахи тижня в плані грошей. На жаль, небесні тіла не будуть до них прихильні - на них чекають непередбачені витрати. Доведеться віддавати борги, що є малоприємною процедурою.

Нагадаємо, астрологи перерахували найчесніші знаки Зодіаку, яким можна вірити на 100%.

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