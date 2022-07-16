Ці люди відверті зі своїми друзями, колегами і співрозмовниками.

Раніше астрологи назвали топ найбільш брехливих знаків Зодіаку, а тепер поговоримо про чесних - тих, хто вміє зберігати свої і чужі таємниці.

Овен

Народжені під цим знаком дотримуються правила - краще сказати не дуже приємну правду в очі, ніж ховатися і обманювати. Легкі і добродушні Овни нічого не приховують від своїх близьких.

Близнюки

Попри їхню лукавість, вони рідко виявляються брехунами. Можуть щось приховувати, але якщо запитати прямо, то практично ніколи не брешуть. Не вміють.

Скорпіон

Активні і товариські Скорпіони - ті, кому можна вірити. Вони з радістю відкривають душу і серце своїм близьким, вважаючи, що головне в будь-яких стосунках - це щирість.

Діва

Діви дуже мудрі і розважливі. Життєва мудрість підказує їм - не варто брехати, якщо хочеш зберегти хороші стосунки з людиною. Саме тому у них так багато друзів.

Козеріг

Уродженці цього знака не вміють брехати - при спробі приховати правду вони тут же червоніють і запинаються, що видає їхній умисел.

Водолій

Водолії дуже балакучі. Вони люблять когось обговорити, дізнатися якісь таємниці, секрети і резонансні новини, але самі "мовчать як риби". Вони вміють зберігати секрети, завжди чесні зі своїм співрозмовником і ретельно контролюють те, що говорять.

Нагадаємо, названо топ-3 найкрасивіших чоловіки за знаком Зодіаку.

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