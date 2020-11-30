Гороскоп обіцяє Близнюкам широкі можливості. На Раків чекають в цей день численні сюрпризи.

Гороскоп на вівторок, 1 грудня 2020 року, обіцяє Близнюкам широкі можливості. на Раків чекають в цей день численні сюрпризи.

Про це пише slovofraza.

Овен

Ви будете повільно приймати важливі рішення, тому вас можуть супроводжувати конфліктні емоції і різні види сумнівів. Зосередьтеся на власних емоційних переживаннях і намагайтеся бути неупередженими у всіх питаннях.

Відмовтеся від планування і почніть працювати. Ситуація в сім'ї покращиться і наболілі питання вдасться залагодити з вигодою для всіх.

Близнюки

День може принести вам великі можливості і шанс отримати справжнє задоволення. Справи з фінансами вдаватимуться якнайкраще.

Рак

День видасться активним і насиченим сюрпризами. Ви можете отримати екстрене повідомлення, відправитися на несподівану зустріч.

Лев

Ви можете з упевненістю очікувати якусь важливу інформацію. Будьте терплячі і чітко дотримуйтесь запланованого на завтра.

Діва

Завтра вас чекають численні переміщення. Ймовірні подорожі або несподівані справи по роботі. Не губіться і обов'язково пристібайте ремінь безпеки.

Терези

Добу обіцяють представникам знака дуже великий потік життєвих сил. Ви відчуєте це у вигляді потужного бажання змінити своє життя.

Скорпіон

Доба подарує хорошу можливість зібрати всі сили для ділових починань. Однак, перш ніж діяти, проаналізуйте перешкоди.

Стрілець

Вам може здатися, що ви втрачаєте контроль над багатьма речами. Будьте максимально чіткими в своїх словах і спробуйте слухати уважно – так ви зможете повернути розуміння назад на свою сторону.

Козеріг

Завтрашня доба може стати для вас початком і шансом для потепління у всіх сферах. Пощастити може тим, хто давно шукає нових відносин.

Водолій

Вам завтра буде легко позбутися відчуття того, що вас недооцінюють. Головне повірити у власні сили і діяти так, як велить ваш розум. Інші відчують вашу впевненість і Вам відкриються двері, які до того здавалися безапеляційно замкненими.

Риби

Доба може змусити вас охоче ризикувати. І хоча завтра ви із задоволенням будете встрявати в різні пригоди, намагайтеся не потрапити в небезпечну авантюру.

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Автор: УНІАН