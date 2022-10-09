Для кого зі знаків Зодіаку 10 жовтня стане вдалим, а кому принесе нервові і хвилюючі моменти - дізнайтеся в гороскопі для всіх знаків.
Овен
Астрологи радять уродженцям даного знака Зодіаку в цей день все ж взятися за не дуже приємні питання, які ті довго відкладали.
Телець
На представників цього знака Зодіаку чекають великі гроші. Вам можуть зробити привабливу пропозицію, в результаті якої ви отримаєте великий цінник.
Близнюки
Цим представникам також буде щастити у фінансовому плані. Йдеться про прихід нового джерела доходу, який дозволить вивести своє життя на новий рівень. Не пропустіть хороший шанс!
Рак
А ось цим людям пощастить не так, як Тельцям або Близнюкам. Вони можуть захворіти. Відчуття застуди може супроводжувати вас протягом усього дня.
Лев
У цей день ви зіткнетеся з труднощами в роботі і відвертим невдоволенням з боку вашого керівництва. Можливо, отримаєте догану або навіть звільнення.
Діва
Вашу роботу можуть критикувати. Зірки радять не надавати значення тим, хто намагається просто вас захейтити. Краще запитайте думку третьої сторони. А також намагайтеся зробити все, щоб не опустити руки.
Терези
Якщо на цей день ви плануєте якісь поїздки, то їх краще відкласти. Найкраще цей день провести вдома і нікуди не ходити, оскільки біди можуть переслідувати вас по п'ятах в прямому сенсі цієї фрази.
Скорпіон
10 жовтня у вас буде багато домашніх турбот. Наприклад, ви будете прибирати, прати, прасувати, готувати. З одного боку це допоможе відволіктися від думок про проблеми, а з іншого - істотно втомить вас до вечора.
Стрілець
Тиждень почнеться для вас з рутини і безлічі робочих завдань. Постарайтеся найскладніші і не дуже приємні справи зробити в першій половині дня.
Козеріг
Цей день пролетить для вас непомітно. Увечері ви зможете зустрітися з друзями і провести з ними час в приємній ламповій атмосфері.
Водолій
Астрологи кажуть, що в цей день вам може знадобитися йти в лікарню, здавати якісь аналізи або відвідувати салон краси.
Риби
Зірки просять уродженців цього знака не приймати ніяких імпульсивних рішень, і не змінювати своє рішення. Це може негативно позначитися на вашому майбутньому.
Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, у яких з понеділка розпочнеться "біла" смуга.