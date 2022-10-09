Цим людям буде безумовно везти у всіх починаннях.

Відомий астролог дав прогноз на наступний тиждень для всіх знаків Зодіаку. Він розповів, що два знаки будуть справжніми щасливчиками і улюбленцями долі вже починаючи з 10 жовтня. Детальніше читайте в матеріалі.

Терези

Перший знак, якому дуже пощастить. По-перше, уродженці цього знака зможуть побачити людей, яких давно не бачили. Можливо, ви поїдете до своїх близьких або ваші близькі вирішать приїхати до вас.

По-друге, ситуація буде до вас настільки прихильна, що відкриється фінансовий потік. Це може бути як нова робота, так і нові замовлення (якщо у вас своя справа), або якісь сторонні виплати.

Відео дня

У плані емоційного стану ви будете почувати себе дуже комфортно і розслаблено - якраз те, до чого ви так довго прагнули.

Стрілець

На уродженців цього знака Зодіаку чекають хороші новини в кар'єрному плані. Це може бути підвищення, перехід на нову посаду. Ті Стрільці, які давно шукали собі роботу, нарешті її знайдуть.

Також всі справи, за які ви будете братися, будуть успішними і легкими. Це буде мотивувати вас намагатися ще більше.

Нагадаємо, астрологи розповіли які наслідки ретроградного Меркурія 2022 можуть відчувати знаки зодіаку.

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