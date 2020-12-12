Гороскоп рекомендує Дівам не проявляти особливої жвавості й зайвої ініціативи, а Терезам обіцяє шанс поліпшити матеріальне становище.

Гороскоп на неділю, 13 грудня 2020 року, рекомендує Тельцям уникати кардинальних змін в будь-яких сферах діяльності, а Ракам обіцяє зустрічі зі старими друзями.

Про це пише slovofraza.

Овен

Період сприятливий з усіх боків. Ви зможете на славу попрацювати й чудово відпочити. Якщо хочете цей день зробити незабутнім, то ініціативу доведеться брати у свої руки. Більше розкутості, винахідництва і пустощів зараз вам явно не завадить. Вдалий час для покупок.

Телець

Неділя буде схожа на іспит, і від того, як ви його здасте, залежать подальші події. Уникайте кардинальних змін в будь-яких областях діяльності, бо для цього час зараз не найкращий. Постарайтеся не конфліктувати з тими, кого любите.

Близнюки

У професійній діяльності зараз вітаються нові, несподівані рішення і свіжий погляд на старі проблеми. Вам буде легше розібратися із завданнями, над вирішенням яких давно працюєте. Цей день не підходить для вкладення фінансів в нові проекти та починання.

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Рак

У багатьох справах ви будете самі собі голова, тому і діяти можна відповідним чином. У найближчий день вас чекають зустрічі зі старими друзями. Можливо, саме зараз вдасться зав'язати нові ділові знайомства. Принаймні, нудьгувати не доведеться.

Лев

Постарайтеся завтра спланувати таким чином, щоб на нього доводилося якомога менше зустрічей і заходів, які викликають у вас негативні емоції. Будь-які питання намагайтеся вирішити світом, а не на підвищених тонах. Для нових знайомств і захоплень зараз не найвдаліший час.

Діва

У професійних справах завтра постарайтеся не проявляти особливої прудкості і зайвої ініціативи. Ви можете натрапити на нерозуміння і несхвалення. Але водночас не відмовляйтеся простягнути руку допомоги, якщо про це попросять. Вдалий час для нових ділових і романтичних знайомств.

Терези

Багато що саме буде плисти вам в руки, і залишиться тільки брати те, що виявиться цікавішим та перспективнішим. Можливо, саме зараз випаде шанс поліпшити матеріальне становище, просунутися службовими сходами. У будь-якому випадку станом справ Ви залишитеся задоволені.

Скорпіон

Якщо ви задумали важливі справи, постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги або візьміть відповідальність в ухваленні рішень на себе. Прислухаючись до думки порадників, ви почнете допускати помилки. Для з'ясування відносин з коханою людиною зараз час невідповідний.

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Стрілець

У цей період ви будете сповнені сил для підкорення професійних вершин, але не поспішайте ними скористатися. Найкраще дочекатися, коли вам дадуть певне завдання і пояснять, як з ним потрібно впоратися. А якщо ви самі почнете проявляти ініціативу, то ваші починання можуть загинути на корені, попри те що ви опинитеся абсолютно праві.

Козеріг

Слід проявити максимум дипломатії й тактовності. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся попросити про це. Не втрачайте шанс розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. День буде гармонійним і для всього, що стосується любові.

Водолій

У цей день вам належить переробити чимало справ і прийняти відповідальне рішення. Але не можна сказати, що все це вам виявиться не під силу. Отримавши задоволення від одного успіху, ви візьміться за наступне завдання, повільно, але вірно просуваючись до наміченої мети. Намагайтеся дбайливіше ставитися до близьких.

Риби

Неділя більше зосереджує на не надто активній діяльності або відпочинку. Зараз вам може пощастити в любові, особливо якщо ви не обтяжені сім'єю. Тільки намагайтеся справити хороше враження на свого нового знайомого і не відштовхувати похмурим виглядом або заумними промовами.

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Автор: УНІАН