Гороскоп радить Козерогам не сумніватися в своїй правоті.

Гороскоп на неділю, 17 січня 2021 року радить Тельцям берегти нерви. У Близнюків завтра буде вдалий день для спілкування з близькими по духу людьми.

Про це пише slovofraza.

Овен

Зараз йде час, коли ви в будь-якій області можете бути на коні. Цей день сприятливий для пошуку нової роботи. Можливе отримання цікавої інформації, яка допоможе вам прийняти правильне рішення.

Телець

Бережіть нерви. Можливі конфлікти з колегами або членами сім'ї можуть погіршити ваше самопочуття. У фінансах потрібно бути більш стриманими – постарайтеся не вкладати гроші в справи, що викликають навіть невеликий сумнів.

Близнюки

Будьте сміливішими у прийнятті рішень! Можна обговорювати професійні питання з керівництвом. Але остерігайтеся довіряти свої особисті секрети випадковим людям. Порадує і подарує перспективу спілкування з близькими по духу людьми. Одиноким зірки обіцяють цікаве знайомство.

Рак

У цей день не слід займатися справами, в яких є хоч частка ризику. Будьте особливо обережні при роботі з колючими і ріжучими інструментами. Перша половина дня чревата несподіваними сварками з близькими людьми. Якщо це станеться, миритися краще в другій половині. Вечір проведіть в колі сім'ї.

Лев

На роботі краще продовжувати розпочаті справи, наводити порядок. У першій половині дня не варто заводити знайомства. Вечір проведіть в колі сім'ї. Сприятливе розташування планет допоможе прийти до спільної думки в будь-яких питаннях. У другій половині дня на вашому горизонті може з'явитися перспективна пропозиція.

Діва

Завтра не слід занадто старатися на роботі, бо багато з ваших досягнень виявиться просто непоміченим або буде сприйнято як належне. Подумайте, чи немає у Вашому житті того, що вас обтяжує. Якщо зрозумієте, що якісь відносини або речі обтяжують вас - позбавляйтеся від цього без жалю, зараз для цього гарний час.

Терези

У цей день вам легко вдасться вирішувати спірні питання. Зверніть увагу на стан фінансових справ. Уникайте ризикованих угод, намагайтеся не мати справи з малознайомими неперевіреними людьми, оскільки зараз особливо великий ризик стати жертвою шахрайства.

Скорпіон

Можливо, доведеться трохи понервувати через проблеми на роботі. Має сенс не покладатися у всьому на себе і не відмовлятися від допомоги співробітників. Довіряйте інформації, яку отримаєте в другій половині дня. Інтуїція зараз поганий порадник.

Стрілець

Не робіть необдуманих кроків, вони, швидше за все, виявляться необачними. У професійній області не повинно відбутися ніяких серйозних змін, все буде йти своєю чергою. При контактах з новими людьми проявіть обережність, не варто занадто відвертий.

Козеріг

Даний період сприятливий для будь-яких починань, будь то новий проект або захоплення. Приймаючи рішення, ви не повинні сумніватися у своїй правоті. В кінці робочого дня з обережністю поставтеся до порад людей, які можуть лукавити, шукаючи вигоду для себе.

Водолій

Серйозних неприємностей не очікується. Якщо хочете почати нові справи, зараз якраз вдалий час. Беріть ініціативу у свої руки та не пасуйте перед перешкодами. У відносинах з рідними хитрувати не варто – необхідна повна щирість.

Риби

У вас буде достатньо сил і енергії. Непогані перспективи можуть виникнути на роботі, але не слід вірити людям, які занадто багато обіцяють. З будь-якої суперечки ви зумієте вийти переможцем, оскільки ваш дар переконання зараз на висоті.

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Автор: УНІАН