Дізнайтеся, що чекає в цей день саме на вас.

Астрологи склали детальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на неділю, 20 листопада. Що чекає саме на вас - читайте в матеріалі.

Овен

У цей день зірки радять Овнам відпочити, не напружуватися і не проявляти зайвої ініціативи, так як відпочинок - це те, що їм просто необхідно.

Телець

Тельцям слід бути уважними і не пропустити нічого. Йдеться як про фізичний пропуск (запізнення, наприклад), так і про те, що Тельці можуть забути про якусь важливу подію і не потрапити на неї.

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Близнюки

Попри те, що неділя - це вихідний, у Близнюків буде дуже багато роботи. Вони будуть всім потрібні і їх постійно будуть "смикати" по дрібницях.

Рак

Раки в цей день можуть піти на прогулянку зі своїми близькими. Це буде атмосферне і приємне проведення часу.

Лев

Левам слід приготуватися до романтичної обстановки. Їх можуть покликати на побачення або зроблять якийсь приємний сюрприз вдома.

Діва

Дівам доведеться кудись їхати по робочих справах. Поїздка буде важкою і дуже втомить представників цього знака Зодіаку.

Терези

Терезам 20 листопада принесе домашні справи і турботи. Вони проведуть цілий день з родиною. Астрологи кажуть, що цей день - відмінна можливість зблизитися з родичами, від яких віддалилися.

Скорпіон

Скорпіони проведуть цей день яскраво і цікаво. Швидше за все, вони будуть перебувати в компанії друзів. Це може бути якась вечірка, корпоратив або домашні посиденьки.

Стрілець

Стрільці повинні в цей день проявити себе відповідально. Не можна спізнюватися і важливо зробити так, щоб не забути ні про що важливе. В іншому випадку це підірве їх авторитет перед колегами і керівництвом.

Козеріг

Козероги відвідають салон краси, тренажерний зал або підуть на якісь СПА-процедури, щоб розслабитися. Зірки кажуть, що це саме те, що потрібно.

Водолій

Водоліям повернеться в подвійному розмірі все те, що вони віддають в цей день. Тому якщо вони будуть давати гроші комусь, то потрібно чекати на хороший фінансовий приходіх. А якщо когось скривдять, то і це примножиться і повернеться.

Риби

Риби зроблять якусь дорогу, але потрібну і приємну покупку. Астрологи радять не шкодувати на неї грошей.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, яким наступного тижня буде непросто.

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