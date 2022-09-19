Для деяких цей день стане днем сили, інші ж будуть відчувати брак енергії і апатію.

Астрологи розповіли, що 20 вересня буде досить бурхливим з енергетичної точки зору. Дізнайтеся, що чекає на вас в цей день.

Овен

Ваша енергія буде бити просто через край. Вам захочеться встати раніше, зробити багато справ, швидко впоратися з роботою, ще й прогулятися. Загалом, сили б'ють ключем!

Телець

У цей день ви можете почати вести новий проект. Взагалі, 20 вересня для вас буде пов'язано з чимось новим. Новий одяг, новий телефон, можливо навіть нова робота. Загалом, варто підготуватися до змін.

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Близнюки

Вам належить серйозна розмова з вашою другою половинкою. Це можуть бути претензії на адресу один одного або якісь сварки.

Рак

Чекайте на прихід грошей. Це може бути якась планова виплата або подарунок від когось. Можливо, Вам захочуть допомогти здійснити вашу мрію.

Лев

Ви відчуваєте занепад сил і тотальне небажання що-небудь робити. Не варто себе напружувати і змушувати. Спробуйте обдурити долю і допомогти комусь, хто цього потребує.

Діва

У вас можуть бути конфлікти з оточуючими. Незважаючи на їх великий шанс, зірки кажуть, що ви все ж можете їх уникнути, якщо будете контролювати свої висловлювання.

Терези

Якщо ви обмірковуєте зміну місця роботи або вирішуєте, чи взяти ще якийсь новий проект в роботу, то вам варто об'єктивно оцінити свої сили. Не пропустіть з уваги і те, що ви вже дуже втомилися, і вам потрібна відпустка.

Скорпіон

20 вересня ви можете отримати приємну звістку від рідних. Це може бути запрошення на весілля або новина про те, що хтось із ваших близьких чекає на дитину.

Стрілець

Ви давно думаєте над тим, щоб прийняти якесь рішення. Незважаючи на всі сумніви, ви чітко знаєте що саме вам потрібно, і що ви хочете отримати. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вказує на вірний напрямок.

Козеріг

20 вересня приділіть більше часу фізичним активностям. Можете почати ранок з бігу або провести вечір в спортивному залі. Це приведе в порядок і тіло, і думки.

Водолій

Постарайтеся прислухатися до своєї близької людини. Попри те, що ви вже давно відштовхуєте його поради, він намагається вам допомогти.

Риби

Уважно ставтеся до того, що ви говорите. Недоброзичливці можуть використовувати проти вас ваші ж висловлювання.

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