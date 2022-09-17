Від цих людей потрібно бігти подалі.

Якщо ви замислюєтеся над тим, щоб будувати стосунки або виходити заміж, обов'язково ознайомтеся з прогнозом астролога про те, які чоловіки за знаком Зодіаку є найгіршими партнерами. Подробиці вас шокують.

Риби

Ці чоловіки схильні до зрад. Вони часто обманюють свою другу половинку навіть в дрібницях, а якщо не обманюють, то обов'язково десь перебільшують. Астролог запевняє, що з роками ці люди почнуть проявляти нездоровий інтерес до представниць прекрасної статі, і навіть почнуть крутити роман на стороні.

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Якщо вже ви і будуєте стосунки з Рибами, завжди будьте уважні, не довіряйте сліпо і проявляйте особливу пильність.

Терези

Ще один знак Зодіаку, який, на думку астрологів, абсолютно не годиться в чоловіки. Ці чоловіки в ролі подружжя дуже часто критикують своїх дружин, демотивують їх, ображають і навіть принижують. Вони дуже жадібні, тому на дорогі подарунків на честь свята або на квіти без причини точно чекати не варто.

Ще один недолік Терезів - їхня нездорова любов до алкоголю. Вони п'ють у свята і без свят, часто втрачають міру.

Якщо ви перебуваєте у стосунках з Терезами, можете спробувати на них вплинути, але це найчастіше не дає результату.

Нагадаємо, названо найгірших дружин за знаком Зодіаку.

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