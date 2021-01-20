Гороскоп радить Стрільцям починати нові справи. Терези можуть укласти вигідні контракти.

Гороскоп на четвер, 21 січня 2021 року, радить Стрільцям починати нові справи. Терези можуть укласти вигідні контракти.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнів завтра чекають поворотні моменти в особистому житті. У цей день ви переглянете плани на рік. В цілому Овнів чекає метушливий день, тому не плануйте нічого серйозного і масштабного.

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Завтра добре підуть справи, пов'язані з фінансами та юриспруденцією. Прибережіть гроші в цей день для того, щоб придбати потрібні речі для дому, не витрачайте їх на дурниці.

Близнюки

Завтра варто шукати підтримку, як ділову, так і моральну. Ви цілком можете її знайти, причому в найнесподіваніших місцях.

Рак

Ракам варто бути обережними з людьми, які будуть намагатися маніпулювати вами. У другій половині дня займіться фізичною активністю.

Лев

Завтра вдалий день для посиленої роботи над собою, адже саме зараз настає сприятливий період, коли в житті Львів можуть відбутися зміни на краще.

Діва

Завтра вдалий день, щоб сісти на дієту або провести розвантажувальний день. Настрій керівництва в цей день вплине на ваше фінансове становище. Ви, ймовірно, отримаєте премію.

Терези

У цей день Терези можуть укласти вигідні контракти або знайти надійних партнерів. Можливі незаплановані доходи. Вдалий день для нових зв'язків і знайомств з новими людьми.

Скорпіон

Не можна розслаблятися і плисти за течією. Постарайтеся по-новому поглянути на старі проблеми. Це відмінний час для відвертої розмови зі своєю половинкою. Тимчасові шорсткості будуть усунені спільною роботою по дому. Вдалий період, щоб налагодити відносини зі старшими родичами.

Стрілець

День вдалий для початку нових справ, ведення переговорів і знаходження компромісів. Можливе виникнення нових відносин.

Козеріг

Завтрашній день перевірить щирість ваших намірів. Налаштувавшись на успіх, ви багато чого досягнете на роботі і в особистому житті.

Водолій

Конфлікти з родичами можуть затьмарити ваш настрій. Вам вдасться в багатьох питаннях поставити крапки над "і", але за умови, що ви не будете опускатися до скандалів.

Риби

Рибам завтра варто задуматися над своїми помилками, щоб не повторити їх знову. Не встрявайте в суперечки з керівництвом, особливо в день зарплати.

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Автор: УНІАН