Дізнайтеся, що чекає в цей день саме на вас.

Астрологи склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на п'ятницю, 21 жовтня. Дізнайтеся, до чого варто готуватися саме вам.

Овен

Всі справи, за які ви вирішите сьогодні взятися, будуть приречені на успіх.

Телець

Вас можуть провокувати на сварки або скандали, але залишайтеся спокійними.

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Близнюки

У цей день у вас буде дуже багато роботи. Постарайтеся не відволікатися.

Рак

Вас чекає приємне проведення часу-це буде шопінг або вибір чогось.

Лев

У вас буде дуже атмосферний і спокійний день вдома.

Діва

Це хороший день, щоб відвідати те місце, куди ви давно хотіли.

Терези

Хороший день, щоб зайнятися прибиранням в будинку або розбором старих речей.

Скорпіон

У цей день у вас може бути важлива зустріч або серйозна розмова.

Стрілець

У цей день вам краще уникнути суперечок, інакше можуть бути конфлікти.

Козеріг

Відмінний день, щоб піти до перукаря, в салон краси або до лікаря.

Водолій

21 жовтня вам можуть повідомити якусь неприємну новину.

Риби

У цей день ви можете відчувати занепад сил і небажання щось робити.

Нагадаємо, нещодавно астролог Дмитро Уранус передбачив небезпеку для України. Він каже, що в найближчому майбутньому такого стрімкого звільнення територій не передбачається.

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