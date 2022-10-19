Експерт склав прогноз і проаналізував важливі події останнього часу. Він каже, що в найближчому майбутньому такого стрімкого звільнення територій не передбачається.

Відомий астролог Дмитро Уранус розповів про те, які військові події будуть найближчим часом в Україні. Він підкреслив, що західні союзники дуже повільно реагують і не хочуть випереджати проблеми. Уранус додав, що масовані ракетні обстріли, які останнім часом тільки почастішали, підштовхують західні країни давати Україні допомогу.

"Масований обстріл України 10-11 жовтня як би підштовхнув західні країни для прискорення поставок ППО і додаткової військової допомоги. Мабуть без цього обстрілу Захід тягнув би і далі, і давав нам менше озброєнь. Схоже на заході вміють працювати тільки з даністю, але зовсім не вміють діяти на випередження..." - прокоментував астролог.

Однак Дмитро зауважив, що наступи в період до 25 жовтня не матимуть ніяких особливих успіхів.

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"З'єднання Сонця і місяця 26 вересня, сприяє Києву для повернення втрачених територій, що вже відбулося. Безліч населених пунктів було відвойовано період з 26 вересня по 9 жовтня. Наступи в цей період дійсно були вдалі. У карті повного місяця, вона в силі з 9 жовтня по 25 жовтня, таких оптимістичних прогнозів щодо повернення захоплених територій вже немає", - сказав Уранус.

Як стверджує Уранус, все стане набагато складніше і подібних радісних подій буде менше.

"Успіху менше. В астрокартограмі видно, що лінія Плутона проходить поруч з Херсоном, роблячи цю ділянку фронту дуже важкою і несприятливою для наступу в найближчі тижні. Останній наступ на Милове 15 жовтня було розпочато при точному з'єднанні Місяця і Марса в Близнюках, після чого місяць став "без курсу". І до чого цей наступ призвів? Хто знає, той зрозуміє. Момент для наступу був дуже поганий... " - резюмував фахівець.

Нагадаємо, екстрасенс Гордєєв передбачив масові атаки на великі міста України у відповідь на Кримський міст.

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