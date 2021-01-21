Гороскоп прогнозує для Тельців приємні клопоти. Стрільцям зірки обіцяють вдалий день.

Гороскоп на п'ятницю, 22 січня 2021 року, прогнозує для Тельців приємні клопоти. Стрільцям зірки обіцяють вдалий день.

Про це пише slovofraza.

Овен

У цей день можна сміливо укладати нові угоди і підписувати договори. Варто зайнятися справами, які ви тривалий час намагалися відкласти. Не найкращий період, щоб давати гроші в борг. Ви самі можете відчути фінансову потребу.

Тельці, вас чекають приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день. Вечір проведіть в колі близьких Вам людей.

Близнюки

Завтра Близнюки зможуть прийняти рішення, яке значно позначиться на їх подальшій роботі. Тому в цей період уважно ставитеся до всіх пропозицій.

Рак

Астрологи прогнозують, що цей день буде просякнутий любов'ю і спокоєм в сім'ї. У всіх одиноких раків є шанс зустріти свою долю.

Лев

У Левів буде багато справ, але залишиться час і для відпочинку. Ви можете побачитися з тими, хто важливий для вас, обговорити серйозні питання.

Діва

Завтра вам знадобитися розумний розподіл коштів, яке дозволить викроїти гроші на бажані покупки і разом з тим уникнути непотрібних витрат.

Терези

Успіх ваг залежить від дрібних деталей. Зірки попереджають, що якщо ви будете все близько брати до серця, можливий емоційний зрив від перенапруги.

Скорпіон

Завтра скорпіонам не варто показувати свої емоції. У цей день доведіть до розуму свій проект, отримавши гідні результати за свою працю.

Стрілець

Стрільцям зірки обіцяють вдалий день. Ймовірно, доведеться зайнятися справами, які не терплять вашого зволікання. Для цього вам знадобляться творчі здібності і допомога друзів.

Козеріг

У першій половині дня Козерогів чекає інтенсивне навантаження. Намагайтеся не втручатися в інтриги і плітки колег. У другій половині дня займіться наведенням порядку.

Водолій

Зосередьте свою увагу в цей день на побудові нових зв'язків. Щоб досягти хороших результатів, проявіть спокій і витримку.

Риби

Цей день присвятіть роботі з документами та цінними паперами. У цей день перегляньте причини недоліків у своїй роботі. Вільний час присвятіть відновленню свого здоров'я.

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Автор: УНІАН