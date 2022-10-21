Астрологи склали прогноз на суботу для всіх знаків Зодіаку.

Астрологи розповіли, якою буде субота, 22 жовтня, для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, до чого варто готуватися саме вам!

Овен

Весь день вам доведеться присвятити вирішенню якихось проблем або виходу зі складної ситуації.

Телець

У цей день вас можуть здивувати або приємно порадувати. Тельці випробують дуже яскраві і приємні емоції.

Відео дня

Близнюки

Близнюкам варто зайнятися в цей день наведенням порядку як в будинку, так і в голові.

Рак

У цей день зірки радять вам не поспішати. Стосується ця порада як поспіху до якогось місця призначення, так і прийняття рішень.

Лев

У цей день вам доведеться вирішувати фінансові питання. Це може бути закриття боргу, прохання позичити грошей або спроби знайти нове джерело фінансування.

Діва

У цей день Діва буде особливо щаслива в справах, що вимагають послідовності і логічності. Однак зірки попереджають, що не потрібно вестися на поводі у емоцій.

Терези

Постарайтеся зберігати спокій, так як вас 22 жовтня захочуть вивести на конфлікт.

Скорпіон

Уродженці цього знака відвідають якийсь важливий захід або підуть до когось в гості.

Стрілець

Уродженцям цього знака Зодіаку доведеться кудись поїхати. Необов'язково мова йде про далекі поїздки.

Козеріг

Постарайтеся знайти час для своїх близьких, які дуже по вам сумують.

Водолій

У цей день вам можуть сказати щось дуже неприємне.

Риби

22 жовтня Риби можуть бути зайняті вирішенням якоїсь неприємної ситуації, яка тягне за собою погані наслідки.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, які в 2023 році проблем не оберуться.

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