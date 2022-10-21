У них можуть бути труднощі різного характеру. До них потрібно підготуватися.

Попри те, що події 2022 року залишили негативний відбиток не тільки на українцях, а й на жителях інших країн Європи і практично на всього світу, наступний рік також буде непростим. Стосується це мінімум трьох знаків Зодіаку. Кому буде найскладніше - читайте в матеріалі УНІАН.

Лев

Початок наступного року принесе вам певні проблеми в особистому житті. Астрологи кажуть, що це може бути період затяжних серйозних конфліктів, рішення розійтися і навіть розлучення. Може бути також поділ майна як між подружжям, так і між іншими членами сім'ї.

Серед проблем, які Левам принесе 2023 рік, можуть бути сварки на роботі. Наприклад, може бути конфлікт з начальством або співробітниками, який змусить Львів задуматися про зміну роботи.

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Терези

Терезам буде непросто в плані відчуття власного комфорту. Наприклад, їм доведеться залишити свій будинок або жити в місці, де вони не зможуть розслабитися. Це може статися як у біженців, так і уу тих, кому з певної причини доведеться жити разом з рідними/сторонніми людьми.

Риби

2023 рік принесе складності і в життя цього весняного знака Зодіаку. У них будуть навантаження буквально по всіх фронтах. Навесні може бути депресивний стан через те, що вони працюють на роботі, яка їм не подобається, або займають посаду, яка низько оплачується.

Будуть думки також і про те, що риби не щасливі в шлюбі або в стосунках. Однак це буде, швидше за все, короткочасна нудьга.

Нагадаємо, нещодавно астролог Дмитро Уранус передбачив небезпеку для України. Він каже, що в найближчому майбутньому такого стрімкого звільнення територій не передбачається.

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