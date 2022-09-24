Овни в цей день будуть зайняті домашніми справами, Левів завалять дорученнями по роботі, а Стрільці зможуть розслабитися.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку допоможе дізнатися, що зірки приготували вам в цей день. Подробиці читайте в нашому матеріалі УНІАН.

Овен

Зірки стверджують, що для більшості Овнів цей день буде вихідним. А значить є можливість гарненько виспатися. Найкраще 25 вересня зайнятися домашніми справами.

Телець

Незважаючи на те, що 25 вересня - вихідний, Тельці будуть по вуха в роботі. Будуть справи, пов'язані з грошима. Астрологи радять бути уважними в підрахунках і цифрах.

Відео дня

Близнюки

Цей день для вас готує і поїздки кудись, і час, проведений з сім'єю. Можуть бути поїздки до рідних, сімейний уїк-енд. Атмосфера буде легкою і схиляє до відвертого спілкування. Зміна обстановки допоможе розслабитися.

Рак

На Раків чекає приємна покупка: новенький смартфон або оновлення гардероба. Не шкодуйте грошей на те, щоб купити дійсно варту річ.

Лев

У цей день ви будете оточені різними дорученнями, завданнями, неприємними справами. Астрологи кажуть, що навіть не зможете розслабитися. Але це потрібно тільки перетерпіти.

Діва

У цей день краще відмовитися від прийняття важливих рішень. Але якщо це неможливо, обов'язково зверніться за порадою до близької людини, якій довіряєте.

Терези

Неділя принесе вам відчуття очікування. Це може бути очікування дзвінка або якоїсь новини. Всі новини будуть хорошими.

Скорпіон

У цей день велика спокуса випити алкоголь. Не відмовляйте собі в цьому, але пам'ятайте про те, що все повинно бути в міру.

Стрілець

25 вересня для вас ідеальний день, щоб нарешті відкласти думки про роботу, розслабитися, зайнятися чимось невластивим. Спробуйте змінити рід діяльності хоча б сьогодні. Допоможе також зміна обстановки і піші прогулянки.

Козеріг

Можливо, у вас захочуть позичити гроші. Оскільки зараз ретроградний Меркурій в дії, то в разі вашого позитивної відповіді борг вам швидше за все не повернуть.

Водолій

Завтра Водолія краще мовчати зовсім і не давати своєму язику наговорити близьким багато зайвого, інакше серйозних конфліктів не уникнути.

Риби

У цей день у Риб будуть старанно намагатися дізнатися якусь важливу інформацію або чийсь секрет. Їм зірки також радять не ляпнути зайвого.

Нагадаємо, таролог назвала місяць, коли Україна може перемогти окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: