Як стверджує Анна Єфремова, в 2023 році війна продовжиться.

Відомий таролог Анна Єфремова зробила розгорнутий таро-прогноз по війні в Україні. Вона стверджує, що наступного року військові дії продовжаться, проте буде певна пауза.

Ця пауза буде взята російською стороною через те, що у них буде гостра нестача озброєння або "живої сили". Детальніше Єфремова розповіла у своєму блозі.

"Перша половина року навряд чи зупинить війну в цілому. Тут показано, 7-9 місяців - це проміжок часу, в який Україна реально може отримати шанс на перемогу. І такі надії в принципі у Зеленського в даному випадку. Він реально на це сподівається, розуміє це, навіть якось це прораховує. Але тут потрібно бути дуже акуратними, тому що коли у тебе все йде так, як ти хочеш, головне не загордитися", - зазначила Анна Єфремова.

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Також вона додала, що з боку окупантів ще будуть спроби і обстрілювати, і окупувати українські території.

Нагадаємо, астролог назвала дату, коли в Україні закінчиться "гаряча" фаза війна.

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