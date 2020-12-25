Гороскоп радить Водоліям не піддаватися спокусі кого-небудь покритикувати або повчити, а Близнюкам зустрінься зі старими друзями.

Гороскоп на суботу, 26 грудня 2020 року, радить Тельцям менше довіряти порадникам, а у Левів завтра професійні інтереси можуть піти врозріз з особистими відносинами.

Про це пише slovofraza.

Овен

Настає період, коли працювати доведеться набагато більше, ніж ви розраховуєте. Та й віддача буде не дуже високою. Якщо виникне необхідність, то візьміть собі в помічники людей, яким довіряєте. Цілком ймовірно, що вам самим буде складно впоратися з вантажем проблем.

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Телець

Практично все, що заплануєте зробити в завтра, вам вдасться. Перевагу варто віддавати справам, в яких не потрібна чиясь допомога, бо помічники можуть гальмувати. Але навіть це не буде для вас значною перешкодою.

Близнюки

Зараз вам складно буде знайти спільну мову з людьми, з якими просто необхідно домовитися. Більшою мірою це стосується любовних відносин. Можливо, доведеться знайти стару записну книжку і підняти зв'язки, які принесуть нові перспективи.

Рак

Постарайтеся найближчим часом не навантажувати свій організм надмірними фізичними або емоційними навантаженнями, хоча сили в собі ви будете відчувати чималі. Уникайте конфліктів і з'ясування відносин. Побільше відпочивайте і не забувайте балувати себе і своїх коханих.

Лев

У цей день ваші професійні інтереси можуть піти врозріз з особистими відносинами, тому заздалегідь подбайте про те, щоб з іскри не розгорілося полум'я. Готуйтеся швидко реагувати, приймати рішення по ходу справи та змінювати свої плани відповідно до необхідності.

Діва

Ніяких грандіозних подій і пригод не буде. У професійному відношенні значущим даний період назвати складно. До нових можливостей заробітку поставтеся насторожено. З'ясовувати стосунки з тими, хто вам дорогий, не слід. День може стати багатообіцяючим для всього, що пов'язано з любовними відносинами.

Терези

Даний день подарує Вам різноманітні можливості. З'явиться шанс вийти на потрібні контакти, про щось домовитися або почати спільний проект. Потрібно переглянути свої установки щодо здоров'я, внести зміни в розпорядок дня і при необхідності збільшити фізичні навантаження.

Скорпіон

Зараз невідповідний час для того, щоб перекроювати світ і приймати поспішні рішення. У когось, чиєю думкою ви дорожите, з'явилися щодо вас цікаві плани. Намагайтеся більше відпочивати й не навантажувати себе побутовими справами та проблемами.

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Стрілець

Завтра ви чітко побачите свою мету і шляхи її досягнення. Сил і завзятості вистачить, щоб просунутися до неї. У роботі будьте терплячі та уважні. Можливо, зараз хтось потребуватиме вашої допомоги або підтримки. І якщо є така можливість, то не відмовте в проханні. Подбайте про своє здоров'я.

Козеріг

У найближчий день вам найкраще зайняти вичікувальну позицію, щоб ви зараз не намагалися зробити, все буде виходити з абсолютно протилежним результатом. У відносинах з коханою людиною особливих змін не очікується. Постарайтеся йти від суперечок і з'ясування відносин.

Водолій

День сприятливий для розширення кола ділових знайомств. Може представитися можливість спробувати себе в новій ролі, і ви вдало впораєтеся з поставленим завданням. Але не піддавайтеся спокусі кого-небудь покритикувати або повчити. Якщо хочете домогтися свого, то краще вдатися до хитрощів.

Риби

Вас підстерігають перешкоди, що зачіпають практично всі сфери діяльності. Багато справ будуть зриватися з незалежних від вас причин. Але тупикових ситуацій виникнути не повинно, якщо на перше місце ви поставите логіку і терпіння, а не станете піддаватися негативним емоціям.

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Автор: УНІАН