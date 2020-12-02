Гороскоп радить Стрільцям і Рибам приділити собі більше уваги.

Гороскоп на четвер, 3 грудня 2020 року, радить Стрільцям і Рибам приділити собі більше уваги.

Про це пише slovofraza.

Овен

Любіть життя, навіть якщо вона не ідеальна. Зірки допоможуть побачити кілька позитивних моментів у Вашому житті, на які ви раніше не звертали уваги.

День буде активний для любовної енергії. Втім, є шанси, що втілити свої бажання в плани не вдасться. Щоб не залишитися розчарованим, постарайтеся з розумінням ставитися до рішень інших.

Близнюки

Будьте відкриті для нових знайомств і не ховайтеся від оточення. Незабаром ви зустрінете людину, яка додасть фарб у ваше життя.

Рак

Якщо ви давно задумували реалізацію непростої справи – завтра саме час взятися за нього. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Лев

Завтра у вас можуть виникнути конфлікти з вашою коханою людиною або близьким другом. Їх впертість і впевненість у правильності їх аргументів буде тільки посилювати проблему.

Діва

Завтра вам знадобиться стриманість і розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило буде діяти для всіх сфер життя - від справ на роботі - до відносин з рідними.

Терези

Вдома вас чекає стабільна ситуація, проте до комфорту повертатися поспішайте не відразу. Ближче до вечора вам захочеться поспілкуватися в тісній компанії з близькою людиною.

Скорпіон

День краще підходить для завершення справ, ніж для початку нових. Починати нові можна тільки в разі, якщо вони короткострокові.

Стрілець

Відмовтеся від думок про амурні справи, краще подбайте про себе самого. Подумайте, як ви можете зробити свій спосіб життя здоровим.

Козеріг

Використовуйте час, який зараз є для наведення порядку в справах і власних думках. А монотонні і творчі дії сприятимуть заспокоєнню.

Водолій

Без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використовуйте вільний час для того, що допоможе вам знайти внутрішню рівновагу.

Риби

Сприятливими будуть заняття, спрямовані на власний розвиток – самоосвіта, легкий спорт, медитація. Відведіть більше часу на відпочинок і відновлення сил.

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Автор: УНІАН