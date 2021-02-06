Гороскоп радить Ракам побігати і попітніти, щоб досягти успіху в справах.

Гороскоп на неділю, 7 лютого 2021 року, радить Близнюкам сміливо братися за будь-яку, нехай навіть найскладнішу справу.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра зірки радять провести у приємній компанії, зібрати друзів у себе або напроситися до кого-небудь в гості. День обіцяє бути наповнений враженнями, спілкуванням і принесе масу позитивних емоцій.

Телець

У неділю для вас не буде півтонів, все забарвиться чорно-білою фарбою. Ну а оскільки білої фарби у нього припасено значно менше, ніж чорної, то з важливих питань до вас краще не підходити. Та й щодо неважливих теж.

Близнюки

Запорука завтрашнього успіху в справах - це люди, які вас підтримують. Поодинці вам не зроблять і малої частини того, що задумали, зате, спираючись на однодумців, здатні перевиконати план. Сміливо беріться за будь-яку, нехай навіть найскладнішу справу.

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Рак

День обіцяє бути завантаженим і метушливим, але продуктивним. Вам доведеться побігати і попітніти, однак при цьому ви зумієте з найвигіднішої сторони показати себе в справі.

Лев

Не ховайте завтра свої достоїнства, навпаки - виставляйте їх напоказ. Покажіть всім навколо, що ви вмієте. Повірте, оточуючих це порадує, а вас - приємно здивує результат.

Діва

Завтра найкраще будуть вдаватися повсякденні, поточні справи, проте до них зумієте підійти творчо. А ось від великих проектів і починань краще триматися осторонь - завтра ваше мислення не буде відрізнятися глобалізмом, і ви ризикуєте втратити щось важливе.

Терези

Завтра вас чекає успіх у всьому, що пов'язано з підвищенням професійного рівня і новими горизонтами. Зірки гороскопу радять зайнятися навчанням, піти на курси підвищення кваліфікації, завести нове хобі або просто відвідати нові місця.

Скорпіон

Завтра більшу частину часу вам доведеться ухвалювати рішення буквально на бігу. Але ситуація буде складатися так, що вам доведеться діяти ще швидше, щоб встигнути, – інакше ризикуєте упустити можливості.

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Стрілець

Завтра вас може підвести дипломатичність. Вам треба уважно стежити за своїм гострим, як бритва, язиком. Інакше це може плачевно відбитися на взаєминах з близькими.

Козеріг

Неділя буде для вас просто ідеальною. Ви зможете вгадувати побажання оточуючих і спокійно втілювати їх в життя. Якщо ви займаєте керівну посаду, то можете відчути себе незатишно: день не схиляє до того, щоб проявляти ініціативу і брати на себе відповідальність за результат.

Водолій

Завтра зірки радять задуматися над тим, чи все вас влаштовує в житті. Завтрашній день цілком підходить для того, щоб почати змінювати щось у своєму житті. Це можуть бути і глобальні зміни, і менш значні оновлення.

Риби

Завтра запорукою Вашого успіху в справах стане гасло: "Знання – сила!». Варто задуматися про те, як підняти планку свого професіоналізму, щоб просунутися в кар'єрі.

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Автор: УНІАН