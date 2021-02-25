У перший місяць весни вам потрібно бути залученими у все, що відбувається навколо вас.

У березні Близнюкам потрібно бути якомога більш поінформованими, повідомляє TamBY.info. Вам потрібно бути в курсі всіх справ, проявляти зацікавленість і комунікабельність. У вас з'явиться шанс досягти своїх цілей і розв'язати грошове питання, якщо ви проявите ініціативу.

На початку березня вам дозволено поводитися зухвало і розкуто. Не бійтеся триматися ексцентрично і привертати увагу - це буде вам на руку. Ви зможете залучити нових шанувальників і ділових партнерів.

Сприятливі дні для Близнюків у березні 2021 року:

2, 7, 9, 13, 17, 18, 25, 29, 30, 31.

Несприятливі дні для Близнюків у березні 2021 року:

3, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 27.

Прогноз для Близнюків в кар'єрі і грошах

В березні 2021 року професійні завдання Близнюків будуть вирішені досить швидко і без особливих зусиль. Частіше цікавтеся тим, що відбувається навколо вас. Постарайтеся вибудувати гармонійні відносини з колегами і не соромтеся просити поради. Цього місяця ви зможете успішно продовжити раніше зупинені проекти.

У березні ви зможете знайти нові корисні для вашої кар'єри знайомства. Вдало складатимуться переговори і короткострокові поїздки. Деякі Близнюки зможуть почати власну прибуткову справу або отримають шанс на підвищення. У сфері фінансів місяць пройде спокійно, без збитків і прибутку. Близнюки зможуть повернути свої борги.

Гороскоп для Близнюків в коханні і сім'ї

У березні цей знак матиме легковажний настрій і захоче нових відчуттів. Ви можете дозволити собі маленьку пригоду, але заграватися все ж не варто. У цьому місяці ваша половинка може захотіти привернути до себе вашу увагу, викликавши почуття ревнощів. Не варто дорікати свого партнера, краще розберіться з причинами такої поведінки.

Самотні Близнюки можуть зав'язати відносини на початку місяця. Спочатку ваша половинка буде здаватися вам ідеальною. Але з часом ви зрозумієте, що з'єднали свою долю з людиною, яка вам зовсім не підходить. Слід бути обережними з відносинами на роботі. І ні в якому разі не зв'язуйтеся з людьми в шлюбі.

Прогноз для Близнюків у здоров'ї на березень

У сфері здоров'я проблеми вам не загрожують. У цьому місяці рекомендується займатися спортом, плаванням, пробіжками. Однак у всьому проявляйте почуття міри і не займайтеся екстремальними видами спорту.

У деяких Близнюків можуть загостритися захворювання опорно-рухового апарату. Вам допоможе масаж, фізіотерапевтичні процедури і гімнастика. Також в березні можна відвідувати косметологічні процедури, доглядати за волоссям і шкірою - результат вас порадує.

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Автор: Катерина Пулатова