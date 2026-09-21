З'явився трейлер нового фільму Девіда Фінчера з Бредом Піттом (відео)

Картина вийде у форматі IMAX 25 листопада.

Стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму "Нові пригоди й халепи Кліффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) – спін-оффу "Одного разу… в Голлівуді".

"Бред Пітт повертається до ролі Кліффа Бута - але цього разу дія розгортається у 1977 році, і Голлівуд став зовсім іншим", – йдеться в описі до ролика.

Зняв спін-офф знаменитий режисер Девід Фінчер, а сценарій до нього написав Квентін Тарантіно.

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Повідомляється, що фільм вийде у форматі IMAX 25 листопада.

Спін-офф "Одного разу… в Голлівуді": що важливо знати

Відомо, що дія картини "Нові пригоди й халепи Кліффа Бута" розгортатиметься в 1977 році, приблизно через вісім років після подій оригінальної картини. Кліфф уже не просто каскадер: тепер він працює голлівудським "розв’язувачем", допомагаючи кіностудіям і знаменитостям розбиратися з проблемними ситуаціями.

У фільмі також з’являться Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Карла Гуджино, Ях’я Абдул-Матін II, Пітер Веллер і Тімоті Оліфант.

Варто зазначити, що для Фінчера це перший повнометражний фільм після "Зниклої" 2014 року.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як продовження гангстерської драми Гая Річі з Томом Харді викликало фурор.

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