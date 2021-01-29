У лютому ви часто будете не в дусі.

У лютому у Риб справи йтимуть добре, але ви майже весь час будете перебувати в поганому настрої. Вас чекають як приємні сюрпризи, так і дрібні неприємності. В особистому житті і сім'ї можливі дрібні розбіжності, але великих сварок не буде. На початку місяця вам варто зробити ставку на роботу і кар'єрні досягнення, а в кінці - на поліпшення відносин з рідними.

У лютому головний ворог Риб - це ваш настрій. У цьому місяці ви будете стикатися з частим бажанням кинути все і втекти, або зірвати гнів на близьких. Тримайте язик за зубами і зберігайте розсудливість. Не дозволяйте собі грубить начальству, колегам і рідним - інакше наживете собі дуже багато проблем.

Сприятливі дні для Риб в лютому 2021 року:

1, 2, 10, 11, 16, 20, 23, 28.

Несприятливі дні для Риб в лютому 2021 року:

4, 5, 9, 13, 17,18, 25.

Прогноз для Риб в роботі і фінансах на лютий 2021 року

У цьому місяці вам доведеться проявляти завзятість і терпіння. Не намагайтеся досягти результатів хитрістю, маніпуляціями або короткими шляхами. Вам потрібно працювати чесно і викладатися на повну. У цьому місяці можливе непорозуміння з вищим керівництвом, але ви знайдете підтримку серед колег. Начальник часто буде вас хвалити, через що ви можете зазнатися і переоцінити свої здібності. Не беріть на себе занадто багато обов'язків, доручіть частину своїм колегам.

У лютому ви трохи поліпшите своє матеріальне становище, але великих доходів чекати не варто. Ретроградний Меркурій радить вам утриматися від великих витрат в середині і кінці місяця, не ризикувати і не пробувати щось кардинально нове. В кінці лютого Марс в Тельці може подарувати вам несподівану велику суму грошей, але розплатитися за це доведеться конфліктом в родині..

Прогноз для Риб в коханні і сім'ї

Читайте такожЧас змін для Тільців і фінансова удача У Стрільців: гороскоп на лютий для всіх знаків ЗодіакуВ останній місяць зими Риби часто будуть стикатися з різними непорозуміннями і сварками - і саме ви будете їх винуватцем. Образливість, чутливість і драматичність цього знака стане джерелом проблем. У лютому ви часто будете говорити образливі слова вашій половинці або зривати свій поганий настрій на близьких. Постарайтеся тримати себе в руках, а якщо не вийде - щиро вибачтеся.

Кінець лютого буде для вас періодом романтики. Зробіть подарунок своїй половинці без приводу. Організуйте романтичну вечерю або спільну поїздку. Ваші почуття розгоряться з новою силою, а взаєморозуміння покращиться. Для одиноких Риб це невдалий місяць для пошуку кохання - відкладіть це до весни. Розпочаті в лютому відносини не будуть тривалими і не принесуть вам щастя.

Гороскоп здоров'я для Риб на лютий

У цьому місяці є великий ризик набрати зайві кілограми. Навіть не схильні до повноти Риби повинні стежити за своїм харчуванням і не переїдати. У лютому вам потрібно обов'язково займатися спортом - це запорука вашого гарного самопочуття. Спорт допоможе вам поліпшити настрій, розібратися з думками і не набрати зайву вагу. Гороскоп радить вам зайнятися фітнесом, легкою атлетикою і пробіжками. Також слід стежити за станом зубів і волосся. Рекомендується купити лікувальний зміцнюючий шампунь і відмовитися від фарби для волосся.

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Автор: Катерина Пулатова