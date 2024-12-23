Дізнайтеся, що цього місяця чекає саме на вас.

Мольфар Макс Гордєєв ексклюзивно для УНІАН склав прогноз на січень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що у цей період чекає саме на вас.

довідка Що варто пам'ятати про цей матеріал Астрологія, тарологія, нумерологія, хіромантія, екстрасенсорика та інші подібні практики не є науковими дисциплінами. Вони ґрунтуються на давніх традиціях, віруваннях та інтерпретаціях, які не підтверджені науковими дослідженнями і не мають об'єктивних доказів своєї ефективності. Ці методи не є визнаними в академічних наукових колах, а матеріали на ці теми нерідко мають розважальний характер - їх не варто розглядати як надійний інструмент для ухвалення рішень або складання планів. Під час вирішення питань, пов'язаних із психологією або здоров'ям, завжди варто звертатися до наукових фахівців.

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Овен - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Овна в січні 2025 року: 3, 6, 12, 18, 27.

Несприятливі дні: 5, 14, 21, 30.

Ризик — справа благородна, але не в перший місяць нового року. Перш ніж ухвалити якесь рішення, ретельно зважуйте всі "за" і "проти".

У січні 2025 року зробіть усе можливе, щоб відігнати від себе негативні думки. Пам’ятайте, доля приготувала для вас чудовий подарунок, але зробить це лише за умови, якщо ви збережете душевну рівновагу. Упродовж усього січня зірки провокуватимуть вас на ризиковані та необдумані вчинки. Не піддавайтеся цьому впливу, щоб не стати винуватцем небезпечної ситуації або серйозного конфлікту. Зважуйте всі "за" і "проти" щоразу, коли приймаєте важливе рішення.

3 та 4 січня ваш емоційний стан буде особливо нестабільним. За можливості проведіть ці дні на самоті та не беріть участі в дебатах чи обговореннях. Існує велика ймовірність, що ви не стримаєте себе та скажете те, про що згодом жалкуватимете.

15 та 16 січня — сприятливі дні для втілення найсміливіших ідей. Проєкт, розпочатий у ці дні, обов’язково принесе вам успіх. Період із 18 по 20 січня ідеально підходить для виходів у світ. Люди, з якими ви познайомитеся у ці дні, відіграють значну роль у вашому житті. Однак через вплив Ліліт ви можете довіритися відвертим шахраям. Прислухайтеся до інтуїції та не зачаровуйтесь гарними словами. Лише тоді ви зможете зрозуміти, хто справді бажає вам добра.

Любовний гороскоп

Уран, який упродовж усього періоду перебуватиме у сузір’ї Овна, надасть вам чудову можливість позбутися набридлих стосунків. Розрив виявиться настільки безболісним, що після нього залишиться не випалена рівнина, а оазис теплих почуттів. Ви розійдетеся друзями та збережете найкращі спогади один про одного. Почати переговори зірки радять 14 січня, у день формування позитивного аспекту Меркурія та Урана.

Бажаєте, щоб сімейне життя було гармонійним? Тоді не витрачайте багато грошей на розваги. Якщо через ваші дії в бюджеті утвориться діра, очікуйте грандіозного скандалу. Ймовірність того, що ви забудетесь і витратите кошти даремно, буде найвищою 27 числа. Виходячи з дому цього дня, не беріть із собою ані великих сум, ані банківських карток.

Якщо ваше серце наразі вільне, не пропустіть можливості познайомитися з цікавою людиною протилежної статі у період із 15 по 22 січня. У цей час Венера сприятиме зав’язуванню тривалих, міцних стосунків.

Гороскоп фінансів та кар’єри

Зосередьтеся на чомусь одному, найголовнішому, і не дозволяйте собі відволікатися. Не займайтеся дрібницями, доки не вирішите основну проблему. Енергію, необхідну для досягнення мети, надасть Місяць у дні свого перебування у знаку Стрільця, тобто 17-18 січня. Не витрачайте цю силу на дрібниці — це може призвести до незадоволеності, внутрішніх конфліктів і навіть фізичного нездужання.

Відносини з керівництвом складатимуться непросто. Ваші ідеї, швидше за все, не знайдуть підтримки. Тим не менш, опускати руки не варто. Продовжуйте терпляче наполягати на своєму, і зрештою усе складеться так, як ви хочете. Перший маленький крок вам назустріч керівництво зробить 11 січня.

Гороскоп здоров’я

1 та 2 січня будуть непростими днями через напружені аспекти між Місяцем, Сатурном, Ліліт і Нептуном. Таке планетарне взаємодія може спричинити нервовий зрив або сильний головний біль. Щоб запобігти можливій мігрені, пийте вранці трав’яний чай.

Також із 1 по 4 січня Марс, управитель вашого знака, перебуватиме у конфронтації з ретроградним Юпітером, через що збільшиться ризик застудити горло. Намагайтеся не вживати холодних напоїв і не купайтеся в прохолодній воді.

Із 3 січня посилиться вплив Венери, яке триватиме до 27 числа. А це означає, що особливо вразливими стануть нирки та сечовидільна система. Одягайтеся відповідно до погоди, і ризик захворіти буде мінімальним. На останньому тижні січня через нестачу кальцію в організмі можливі проблеми з нігтями та кістками. Для їх зміцнення пропийте відповідний вітамінний комплекс і додайте у свій раціон продукти, що містять кальцій і вітамін D: йогурт, молоко, сир, яйця, шпинат, капусту тощо.

Телець - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Тельця в січні 2025 року: 4, 7, 13, 19, 25.

Несприятливі дні: 6, 15, 22, 29.

Навчіться не лише отримувати, а й віддавати — і тоді будь-які негаразди обійдуть вас стороною.

У перші дні нового 2025 року до вас повернеться те, чого ви колись були позбавлені. Йдеться про людей, стосунки з якими обірвалися в далекому минулому, загублені речі та втрачені можливості. Якщо ви цілеспрямовано когось шукаєте, подвойте свої зусилля 5-го числа. Енергетичні вібрації будуть настільки потужними, що навіть найскладніша справа легко зрушить із мертвої точки.

Витримка, стійкість і наполегливість допоможуть Тельцям подолати перешкоди та досягти бажаної мети. На шляху буде чимало труднощів. Але сприятливе розташування Селени дозволить вам заручитися підтримкою Всесвіту. Проте це стане можливим лише за умови, якщо ви зрозумієте, наскільки важливо вміти віддавати, а не лише отримувати.

Першу декаду січня гороскоп радить присвятити домашнім справам. Це вдалий час для оновлення інтер’єру, перестановки меблів чи проведення ремонту. 12 січня у вас виникне бажання здійснити важливий і помітний вчинок, одним словом — проявити героїзм. Спробуйте стримати свій запал, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

16 і 17 січня ви відчуєте втому від одноманітності життя. Можливо, вам захочеться змінити імідж або стиль. Не чиніть опір цьому бажанню, але відкладіть його реалізацію на 19–20 числа. З 25 січня посилиться вплив Сатурна. Можливі конфлікти зі старшими родичами. Проявіть мудрість і не вступайте в суперечки. У останні дні першого місяця року спокуси будуть чатувати на вас буквально на кожному кроці. Не погоджуйтеся на привабливі та вигідні на перший погляд пропозиції.

Любовний гороскоп

Бажаючи довести новому партнеру, що ви відповідальна людина, яка цінує порядок, не перестарайтеся. Вас можуть зрозуміти зовсім неправильно. У кращому випадку вам приписуватимуть надмірну суворість, холодність і черствість. Якщо ви не хочете зіпсувати стосунки, не будьте занудою 15 січня, у день спільної активності Марса та Сатурна. Поводьтеся невимушено та позитивно реагуйте на дрібні витівки вашої половинки.

Сімейні проблеми, які довго залишалися невирішеними, нарешті зникнуть. Найімовірніше, це станеться під час перебування Місяця у сузір’ї Лева, а саме 6–8 січня. Допомога прийде до вас іззовні — від друзів, родичів чи колег. Обов’язково висловіть вдячність людям, які врятували вас від тривог. Але не намагайтеся віддячити матеріально — знайдіть елегантніший спосіб виразити свою вдячність.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Якщо ви плануєте звільнитися, писати заяву найкраще під час спаду Місяця, тобто в період із 6 по 19 січня. У цьому випадку керівництво сприйме ваше рішення без зайвих емоцій і, за необхідності, складе для вас хороші рекомендаційні листи. На нову роботу поспішати не варто. Відпочиньте хоча б 5–7 днів і лише потім занурюйтеся в активне ділове життя. Розпочати нові обов’язки можна, наприклад, 27-го числа, у день формування аспекту Місяця та Плутона.

Успішно закрити великий проєкт і відзвітувати про виконану роботу вам допоможе енергія 24-го місячного дня, що припаде на 15 січня. Керівництво відзначить усі ваші переваги, а на недоліки, швидше за все, не зверне уваги. Після звіту не розслабляйтеся. На всякий випадок зробіть ще одну перевірку результатів. Не виключено, що ви знайдете кілька дрібних помилок, які зможете оперативно виправити.

Гороскоп здоров’я

Протягом усього січня на вашому самопочутті позначатиметься вплив Марса та Сатурна. Ймовірні проблеми із зубами та яснами. Для профілактики можливих захворювань полощіть рот двічі на день відваром материнки чи шавлії. Ретроградний рух Юпітера може вплинути на стан вашої травної системи. Дотримуйтеся дієти, щоб уникнути отруєння й очистити організм від шлаків. Вживання овочів, багатих на клітковину, сприятиме природному очищенню шлунково-кишкового тракту.

З 20 по 25 січня намагайтеся проводити менше часу за комп’ютером і телевізором, щоб зменшити навантаження на очі, які будуть особливо вразливими через вплив Урана. 29 і 30 січня під час проходження Місяця через сузір’я Близнюків ви відчуєте приплив життєвих сил. Однак через взаємодію планет у вас може загостритися хронічне захворювання. Не хвилюйтеся — це тимчасове явище, і ваше самопочуття незабаром нормалізується.

Близнюки - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Близнюків у січні 2025 року: 2, 5, 11, 17, 28.

Несприятливі дні: 7, 14, 20, 30.

Адекватно оцінюйте свої можливості, інакше ризикуєте взятися за справу, яка вам не по силах.

У січні 2025 року Близнюкам варто поговорити з близькими про те, що вас дійсно хвилює. Якщо будете відвертими, вас уважно вислухають і обов’язково підтримають. Старші родичі 9 та 10 січня почнуть засипати вас порадами. Не кричіть: "Я доросла людина й сам знаю, що робити", а прислухайтеся до слів тих, хто має більше життєвого досвіду.

У першій декаді січня ви купатиметеся у променях слави та визнання. Але не переоцінюйте свої власні можливості, інакше ризикуєте взятися за справу, яка вам не по силах. 7 та 8 січня 2025 року на вас чекає захоплива подорож. Швидше за все, її метою стане відвідування музею чи художньої галереї.

9 січня хтось зі знайомих звернеться до вас за порадою. Утримайтеся від оцінок і не давайте жодних рекомендацій, адже негативний вплив Ліліт зробить вас у цей день надмірно суб’єктивними. 10 січня через несприятливий вплив Урана на ваш знак можливі збої в роботі комп’ютера, телевізора чи інших електроприладів. Не намагайтеся полагодити техніку самостійно — це не допоможе. Довірте ремонт досвідченому спеціалісту.

13 і 14 січня 2025 року ви будете настільки чарівними, що ніхто не зможе встояти перед вашим шармом. Ці дні ідеально підходять для святкових заходів і знайомства з новими людьми. У останній декаді першого місяця 2025 року ви відчуєте брак адреналіну. Можливо, у ці дні ви вирішитеся на екстремальну розвагу, наприклад, стрибок із парашутом чи занурення з аквалангом. Проте це може здивувати близьку людину та стати причиною короткочасної сварки.

Любовний гороскоп

Намекнути людині, яка вам подобається, про свої почуття ви можете вже в першій половині місяця. Для серйозного ж визнання краще підійде 16 січня. Якщо не хочете робити перший крок, просто зачекайте. Ваш обранець, ймовірно, сам проявить ініціативу в останній декаді місяця. Реагуйте на його дії без зайвих побоювань. Відкривши свої почуття, ви нічого не втратите, а навпаки — перегорнете сторінку любовних невдач і розпочнете нове щасливе життя.

Близнюкам, які мріють про нове романтичне знайомство, зірки обіцяють велику удачу 25 січня. Ви зустрінете людину, близьку вам за духом, і зможете вразити її миттєво. Ваші стосунки будуть теплими, безхмарними й довготривалими. Не виключено, що вже за пів року ви серйозно замислитеся про шлюб.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Домовлятися з партнерами та клієнтами цього місяця буде нелегко. Вони будуть непоступливими, підозрілими та надміру прискіпливими. Найменш вдалий час для обговорення умов співпраці та підписання договорів — 13 січня. Енергетичні вібрації цього дня навряд чи дозволять вам знайти порозуміння з іншими людьми.

Під час спаду Місяця ні в якому разі не забувайте про відпочинок. Щойно перестанете робити паузи, ваш організм одразу подасть тривожні сигнали. Погіршиться загальне самопочуття, мозок працюватиме менш продуктивно, з’явиться схильність до лінощів і відкладання важливих справ на потім. Відновити витрачені сили допоможе відпочинок у колі близьких друзів 23 або 24 січня.

Гороскоп здоров’я

До початку третьої декади січня вас переповнюватиме енергія. У цей час можна активно займатися спортом. Але не перестарайтеся, щоб наприкінці місяця не відчути повного виснаження. До 5 числа ви будете під захистом зірок, тому не варто побоюватися проблем зі здоров’ям. Проте будьте обережні 4 січня 2025 року. Метушливість і нетерплячість, проявлені цього дня, можуть стати причиною травм.

11 і 12 січня — невідповідні дні для проведення водних процедур через несприятливий вплив Місяця. Перенесіть відвідування спа-салону та лікування мінеральними водами, водоростями та солями на кінець місяця. З 21 по 25 січня у вас може з’явитися легке нездужання, з яким не впораються звичайні ліки. Причиною недуги стане психосоматичний характер. Вам доведеться розібратися у своїх емоціях, щоб зрозуміти, що стало джерелом захворювання.

Рак - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Рака в січні 2025 року: 3, 8, 12, 21, 26.

Несприятливі дні: 5, 10, 19, 30.

Впустіть зміни у своє життя — зараз ви до них абсолютно готові.

Те, чого ви так бажаєте, у січні 2025 року має всі шанси здійснитися. Проте це станеться лише за умови, якщо ви не будете обговорювати свої мрії з оточуючими. Думайте про те, до чого хочете прийти, робіть кроки у потрібному напрямку, але ні в якому разі не витрачайте енергію на порожні розмови. Якщо ви поведете себе правильно, то 6 чи 7 січня довгоочікувана подія нарешті станеться.

Сприятливий вплив планет у січні 2025 року дозволить вам досягти небувалих висот. Якщо ви творча особистість, ваше хобі може почати приносити дохід і навіть перерости у професію. Якщо займаєтеся спортом, то у перший місяць року з легкістю зможете здобути призове місце на змаганнях.

Перша декада місяця пройде під впливом Венери, яка принесе у ваш дім мир і спокій. У ці дні ви будете уособленням любові й оточите теплом, турботою та ласкою близьких людей. Можливо, хтось із друзів звернеться до вас за порадою. Обов’язково постарайтеся допомогти цій людині. Згодом доля віддячить вам.

13 і 14 січня вам захочеться приміряти на себе роль лідера, що може стати причиною короткочасного конфлікту з партнером у шлюбі. 22 і 23 січня зірки будуть повністю на вашому боці. У ці дні удача чекатиме вас буквально всюди: можна вирушити у подорож, піти на концерт, укласти велику угоду чи навіть виграти у лотереї. Остання декада місяця підходить для отримання нових знань і зміни роботи — завдяки Меркурію.

Любовний гороскоп

У першій половині місяця вам буде непросто завоювати серце обранця. Займіть вичікувальну позицію та ретельно продумайте стратегію. Після 15 січня планети кардинально змінять ситуацію. Ви відчуєте приплив нових сил і, подолавши невпевненість, почнете діяти. Перші позитивні результати будуть ближче до кінця січня, а остаточний успіх — у середині лютого.

Постійні стосунки навряд чи розвиватимуться за райдужним сценарієм, і все через вашу неготовність працювати над собою. Навіть якщо партнер прямо попросить змінитися заради нього, ви не зможете цього зробити. Шанс виправити ситуацію настане 25 січня. Прислухайтеся до слів коханої людини й нарешті підіть їй назустріч. Побачите: усі проблеми зникнуть упродовж кількох днів.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Позитивний аспект планет, який сформується 1 січня, налаштує вас на доброзичливий лад. Ви охоче підтримуватимете колег, не очікуючи вдячності у відповідь. Допомагайте оточуючим, але не виконуйте за них усю роботу. Якщо витрачатимете занадто багато сил на чужі справи, швидко відчуєте себе виснаженими.

У середині січня вам, імовірно, запропонують вигідну підробітку. Зайнятися нею зірки радять у вихідні дні 17-18 січня. У цей час Місяць перебуватиме у знаку Стрільця, що допоможе вам старанно працювати та з легкістю долати будь-які перешкоди. До партнерів ставтеся лояльно. Уважно вислуховуйте їхні пропозиції й не критикуйте занадто жорстко їхні методи.

Гороскоп здоров’я

Січень 2025 року складеться для Раків максимально сприятливо. Ви будете сповнені сил і енергії протягом усього місяця. Це ідеальний час для активних занять спортом. Перша тиждень місяця підходить для відвідування масажних і косметичних салонів. Усі процедури, спрямовані на покращення стану шкіри та волосся, дадуть бажаний результат.

8 січня розташування планет дестабілізує ваш емоційний стан. Позбутися відчуття необґрунтованої тривоги допоможе відвар із м’яти. Для його приготування залийте 1 ст. л. перцевої м’яти склянкою окропу, поставте на вогонь і варіть протягом 10 хвилин. Випийте півсклянки відвару вранці, а решту — перед сном.

У дні 5 січня та 20 січня ви можете відчути легке нездужання чи головний біль. Не сидіть удома — свіже повітря допоможе відновитися. 15 січня, якщо можливо, влаштуйте "розвантажувальний" день, відключивши комп’ютер і телевізор. Не перевтомлюйте очі, адже вони будуть особливо вразливими через негативний вплив Урана.

У третій декаді січня ви станете надмірно рухливими й метушливими. Якщо у цей період братимете участь у суперечках, уникайте розмов на підвищених тонах, щоб потім не втратити голос.

Лев - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Лева в січні 2025 року: 4, 9, 13, 22, 27.

Несприятливі дні: 6, 14, 20, 31.

Гороскоп обіцяє, що у січні 2025 року щастя саме постукає у ваш дім. Не злякайте його грубим словом чи негідним вчинком.

Оточуючі часто звертатимуться до вас по допомогу. Можливо, у якийсь момент це навіть почне дратувати вас. Проте сердитися не варто. Прийміть ситуацію як даність і робіть кроки назустріч тим, хто вас потребує. У жодному разі не відмовляйте у підтримці ні родичам, ні друзям 5 січня.

Увесь січень 2025 року Юпітер перебуватиме у знаку Лева. Це означає, що птах щастя сам прилетить у ваш дім і залишиться надовго. Тільки не злякайте довгоочікувану гостю грубістю чи невдалими діями. Усі труднощі, що виникнуть у перший місяць року, ви легко подолаєте. Ба більше, ви нарешті знайдете рішення проблеми, яка давно вас непокоїть.

6 січня 2025 року, під час сприятливого розташування Меркурія та Сатурна, у вас буде шанс виграти в лотерею чи отримати інший несподіваний подарунок долі. 17 і 18 січня енергія буквально переповнюватиме вас, а Місяць у Стрільці додасть ще одну порцію удачі. Не втрачайте часу даремно: у ці дні ви зможете придбати річ, про яку давно мріяли, ще й за низькою ціною.

У другій декаді місяця посилиться сприятливий вплив Урана, що пробудить у вас бажання відвідати екзотичну далеку країну. Якщо фінанси дозволяють, дерзайте, адже організму буде легко адаптуватися до іншого клімату. У останній декаді січня ви відчуєте спад активності. Через перехід Сонця у знак Водолія вам захочеться проводити вільний час у колі сім’ї. Венера у цей час сприятиме спілкуванню з коханою людиною та дітьми. Тож, тимчасово відмовившись від активного соціального життя, ви нічого не втратите.

Любовний гороскоп

Вам захочеться жити вільно — діяти за покликом душі, займатися улюбленими справами, спілкуватися з цікавими людьми. Усе це ніяк не зашкодить вашим стосункам, якщо ви дозволите партнеру вести аналогічний спосіб життя. Домовитися щодо цього питання ви зможете у дні перебування Місяця у Близнюках, тобто 1–3 січня.

В останній декаді Левам, які перебувають у шлюбі, варто приділити увагу побутовим питанням. Якщо ви спробуєте уникнути їх вирішення, ваша друга половинка буде вкрай незадоволена. Сонце у цей час перебуватиме у знаку Водолія, що допоможе вам швидко впоратися з усіма проблемами. Просто поставтеся до цього відповідально, інакше наступного місяця доведеться починати все спочатку.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Керівник у цей період може проявляти впертість. Якщо ви хочете чогось від нього досягти, не дійте напролом. Усі ваші прямі прохання, найімовірніше, будуть відхилені. Проявіть хитрість, використайте наявні зв’язки, і врешті питання вирішиться на вашу користь. Братися за важливі справи зірки радять у 21-у місячну добу, тобто 11 січня 2025 року.

Не діліться своїми планами з колегами й намагайтеся не дослухатися до їхніх порад. Марс, який у другій половині місяця перебуватиме у Рибах, може спровокувати низку надзвичайних ситуацій. Вам доведеться працювати понаднормово, щоб усунути всі наслідки. Втім, турбуватися не варто. Ви легко впораєтеся з усіма завданнями й отримаєте похвалу від керівництва. Не виключено, що вам навіть випишуть хорошу премію.

Гороскоп здоров’я

У першій декаді місяця Марс зробить вас схильними до спалахів необґрунтованого гніву. Пам’ятайте, що негативні емоції шкідливі для організму, тому проявіть терпіння у спілкуванні з оточуючими. У період із 13 по 17 січня взаємне розташування Сатурна та Марса позначиться на стані вашої шкіри. Обов’язково знайдіть час для живильної маски для обличчя та шиї.

24 і 25 січня, під час перебування Місяця у знаку Овна, ви будете сповнені сил і енергії. Ці дні ідеально підходять для фізичних вправ і тренувань, які принесуть не тільки користь, але й задоволення. 4 січня Венера перейде у знак Водолія. У цей період омолоджувальні процедури дадуть чудовий результат.

Із 19 по 23 січня Сонце матиме сильний вплив. Дотримуйтеся режиму дня, адже недосипання може негативно позначитися на роботі серцево-судинної та нервової систем. У третій декаді січня через негативний вплив планет ви відчуєте апатію й втому. Це буде чудовим приводом взяти відпустку та присвятити її катанню на лижах.

Діва - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Діви в січні 2025 року: 2, 7, 11, 18, 25.

Несприятливі дні: 5, 13, 19, 29.

Подолайте сумніви, страхи та невпевненість у собі — і у вас з’являться всі шанси змінити своє життя на краще. Перше, що вам потрібно для досягнення позитивних результатів, — це добре продуманий план. Проаналізуйте своє життя, зрозумійте, що саме вас не влаштовує, складіть список справ і починайте втілювати їх у реальність.

Гороскоп на місяць обіцяє, що у січні 2025 року перед вами відкриється багато можливостей. Ви зміните своє життя на краще, якщо зможете побороти сумніви, страхи та невпевненість у собі. Пам’ятайте, що це той рідкісний період, коли ризикувати не лише можна, а й потрібно.

З 1 по 5 січня негативний аспект між планетами зробить вас надто критичними та гострими на язик. Ці риси допоможуть вам виграти у суперечці. Але, з іншого боку, ви можете серйозно образити близьку людину й нажити собі ворогів. Тому намагайтеся поводитися делікатно й не дозволяйте емоціям вийти з-під контролю.

З 6 по 8 січня, коли Місяць проходитиме через знак Лева, у вас з’явиться шанс познайомитися з поважною та впливовою людиною, яка згодом допоможе вам вирішити низку фінансових проблем. Ці дні також підходять для пошуку нової роботи. Співбесіда, призначена на 7 чи 8 січня, пройде успішно.

З 15 січня посилиться вплив Марса. Можливо, вам захочеться вирушити у далеку подорож. Але будь-які поїздки варто здійснювати лише після 22 числа. 24 і 25 січня, коли Місяць перебуватиме у знаку Овна, ви зможете укласти вигідну угоду. І неважливо, ким ви будете — покупцем чи продавцем, у будь-якому разі ви залишитесь у виграші.

Любовний гороскоп

На початку нового року у Дів, які перебувають у шлюбі, виникне сильна психологічна залежність від партнера. Вам захочеться бачити його поруч із собою буквально 24 години на добу. Таке явище буде спричинене впливом Венери, що перебуває у сузір’ї чутливого Водолія. Важливо, щоб у цих обставинах ви поводилися розумно. Не обмежуйте свободу коханої людини, не применшуйте цінність її особистих інтересів і не нав’язуйте їй ідею про те, що вечори біля сімейного вогнища — це саме те, чого їй потрібно.

Тим, хто намагається підкорити серце обранця, зірки радять збавити оберти. Навряд чи зараз вам вдасться досягти бажаного. Якщо ви відкинете обережність і перейдете в наступ, то ризикуєте почути болісне "ти мені не подобаєшся". Стосунки, що зав’яжуться у січні, спочатку будуть досить холодними. Не засмучуйтеся й просто зачекайте — у лютому почуття обов’язково розгоряться.

Гороскоп фінансів і кар’єри

На початку місяця працювати з вами буде досить важко. Ви займете позицію "я — професіонал і не можу помилятися" й будете дотримуватися її аж до 5 січня. Причиною вашої впертості стане Меркурій, що перебуває у знаку самовпевненого Козорога. Яким би сильним не був вплив планети, постарайтеся все ж подолати його. Інакше ви не лише викличете роздратування у колег, а й зірвете строки виконання важливих завдань.

Після того як Меркурій перейде у сузір’я Водолія, ситуація дещо покращиться. Ви зможете отримати чудові результати, але лише за умови систематичної роботи. Поставте перед собою одну мету й рухайтеся до неї не поспішаючи. Щоб уникнути серйозних неприємностей, не робіть великих ривків і не ризикуйте 29 січня, у 10-й місячний день.

Гороскоп здоров’я

Перша тиждень нового року складеться для Діви сприятливо й не принесе проблем зі здоров’ям. Ви відчуєте приплив бадьорості та сил. Проте 4 і 5 січня, під час перебування Місяця у знаку Рака, ваш емоційний стан стане нестабільним. Ці дні краще провести на самоті й подалі від міської метушні.

З 8 по 12 січня гороскоп радить уникати солодкої, надто гарячої та холодної їжі. Вона може негативно вплинути на стан ваших зубів. 9 січня можливе тимчасове підвищення артеріального тиску. З 17 по 21 січня у вас виникне бажання "втекти" від реальності. Щоб відновити душевну рівновагу, займіться творчістю або медитацією. У ці дні не рекомендується вживати алкоголь і снодійні засоби.

У останню декаду місяця ви можете не хвилюватися за своє здоров’я. Вашому самопочуттю нічого не загрожує. Присвятіть ці дні заняттям у спортзалі або фітнес-клубі.

Терези - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Терезів у січні 2025 року: 3, 8, 12, 20, 26.

Несприятливі дні: 5, 14, 21, 30.

Не озирайтеся назад і не піддавайтеся ностальгії. Усе найкраще у вас попереду.

Січень 2025 року обіцяє неодноразово приємно вас здивувати. Головні подарунки ви отримаєте від Юпітера, який упродовж усього місяця перебуватиме у сузір’ї Лева. Імовірно, ви станете учасником дивних подій. Не лякайтеся — нічого страшного з вами точно не трапиться. Навпаки, пройшовши через низку загадкових збігів, ви відчуєте себе щасливішими.

Гороскоп на січень 2025 року Терези попереджає, що у першій декаді місяця можуть виникнути розбіжності з близькими людьми та партнерами через напружений аспект Венери до вашого знака. Вам буде важко знайти компроміс, але не засмучуйтеся: конфлікти, що виникли у цей період, будуть нетривалими.

З 5 по 7 січня у ваше життя може повернутися людина, з якою вас пов’язували любовні чи дружні стосунки. Не піддавайтеся ностальгії й запитайте себе, чи дійсно ви хочете дати їй ще один шанс. Швидше за все, відповідь буде негативною.

9 і 10 січня — вдалі дні для купівлі побутової техніки. Зірки на вашому боці, тому ви придбаєте якісну річ і зекономите гроші. 14 січня гороскоп радить остерігатися поспішних рішень. Навіть якщо вам захочеться змін, стримуйте свій порив і зачекайте наступного дня, щоб усе ретельно обдумати.

В останній декаді місяця ви зможете значно розширити свій кругозір. У цьому сприятиме Юпітер. У вас з’явиться можливість побувати в екзотичній країні, познайомитися з новими культурами та людьми, які змінять ваше уявлення про життя.

Любовний гороскоп

Зараз ваше особисте життя може змінитися кардинальним чином. Ви отримаєте або зробите пропозицію руки й серця, переїдете до коханої людини чи дізнаєтеся, що ваші почуття взаємні. Завойовувати серце обранця найкраще до 22 січня, поки Сонце перебуває у сузір’ї Козорога. Виберіть тактику чергування яскравого флірту та майже повної байдужості. Така поведінка неодмінно зацікавить вашого потенційного партнера, і він захоче дізнатися вас краще. Коли він зробить перший крок, припиніть гру та відкрийте свої справжні почуття.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Якщо ви хочете змінити місце роботи, проявіть активність під час зростання Місяця. Оновіть резюме та опублікуйте його в період із 1 по 5 або з 21 по 31 січня. Ви отримаєте багато відгуків, і два-три пропозиції, ймовірно, здадуться цікавими. Найкращі дні для співбесід — 14, 15, 20, 27 і 28 січня.

У другій половині місяця удача усміхнеться тим, хто наважиться взяти на себе відповідальність за великий і складний проєкт. Почати зірки радять у 2-й місячний день, тобто 21 січня. Працюйте наполегливо, сміливо ухвалюйте рішення, ризикуйте та не давайте жодного шансу песимістичним думкам. Ваша впевненість настільки вразить керівництво, що воно почне всебічно підтримувати вас.

Гороскоп здоров’я

У першій половині місяця ви почуватиметеся не в своїй тарілці. Проте після 15 січня відчуєте приплив життєвих сил, і від пригніченого настрою не залишиться й сліду. Одразу після Нового року, 1 і 2 січня, ваш емоційний стан буде вкрай нестабільним. У ці дні вас дратуватиме буквально все. Щоб уникнути нервового зриву, обмежте спілкування з оточуючими. Якщо нервозність наростатиме, сходіть у масажний салон або прийміть теплу ванну.

3 і 4 січня — вдалі дні для відвідування стоматолога. Навіть складні процедури пройдуть успішно завдяки сприятливому впливу Сатурна. З 5 по 10 січня можливе загострення хронічних захворювань. Усі недуги, що виникають у цей період, є наслідком негативних думок чи вчинків. Вибачтеся перед тими, кого ви образили, і пробачте тих, хто завдав вам болю. Після душевного очищення настане й фізичне одужання.

12 і 13 січня не переїдайте, оскільки є висока ймовірність набрати зайві кілограми, які буде важко скинути. Остання декада січня не принесе серйозних проблем зі здоров’ям. Однак будьте уважнішими й обережнішими, щоб уникнути травм.

Скорпіон - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Скорпіона у січні 2025 року: 4, 8, 12, 17, 23.

Несприятливі дні: 5, 10, 21, 30.

Сміливо штурмуйте нові висоти й не слухайте тих, хто критикує вашу амбітність, — радить гороскоп на січень 2025 року для Скорпіона. Ваша головна задача у першому місяці року — підтримувати бойовий дух. Удача буде на боці тільки сміливих, наполегливих і енергійних Скорпіонів, налаштованих виключно на перемогу. Не давайте апатії та смутку жодного шансу, інакше вони швидко втягнуть вас у свій вир.

Січень стане для вас плідним періодом. Заряджені енергією бойового й незламного Марса, ви будете готові досягати нових вершин. Завдяки Нептуну ваша інтуїція стане сильнішою. Не дивуйтеся, якщо цього місяця вам почнуть снитися віщі сни. У першій декаді січня через несприятливий аспект планет ви будете мало сприйнятливі до нової інформації. У цей період не варто записуватися на курси — це не принесе користі.

3 і 4 січня ви відчуєте потужний прилив енергії. Не намагайтеся за ці два дні переробити всі накопичені справи. Пам’ятайте, що надмірна суєта може спричинити сварку або травму. 8 січня у вас прокинеться бажання змінити своє життя. Саме в цей час ви зможете визначитися зі своїми справжніми бажаннями. Тільки не діліться ними з оточуючими, щоб мрії мали шанс здійснитися.

У другій половині січня буде вдалим час для поїздки до тропічних країн. Нептун і Хірон приготували вам зустріч із людиною, яка сильно вплине на вашу долю. У останній тиждень місяця через негативний аспект між Венерою та Марсом ви можете стати надто критичними та саркастичними. Уникайте конфліктів, особливо з жінками, щоб не стати об’єктом пліток.

Любовний гороскоп

У перший день січня Скорпіони, які перебувають у шлюбі, захочуть більше особистої свободи. Ви можете прямо заявити партнеру, що не хочете жити у звичних рамках. Кохана людина спробує вас зрозуміти й більше не буде обмежувати. Використовуйте цю незалежність правильно, спілкуючись із цікавими людьми.

Якщо ваші стосунки тільки почалися, не проявляйте надмірної цікавості. У спробах дізнатися більше про нового партнера ви ризикуєте зробити дурниці. Будьте стриманими й не задавайте зайвих питань 21 січня. Інакше випадково торкнетеся болючої теми, що негативно вплине на ваші стосунки.

Гороскоп фінансів і кар’єри

З начальством цього місяця потрібно бути обережним. Не розслабляйтеся навіть після похвали. Як тільки ви допустите хоча б незначну помилку, ставлення до вас може різко змінитися. Працюйте старанно, але не беріть на себе серйозних зобов’язань. Перед здачею роботи обов’язково перевірте результати. 5 і 6 січня уникайте суперечок із керівництвом.

У другій половині місяця не зациклюйтеся на дрібницях. Якщо ви дозволите собі відволіктися, ризикуєте упустити щось важливе. Ставте великі цілі й ідіть до них, не озираючись. Відмінний шанс проявити себе випаде 25 січня — це допоможе вам суттєво просунутися вперед.

Гороскоп здоров’я

Протягом січня ви перебуватимете під впливом Сатурна, який підвищить вашу витривалість і активність. Займіться спортом — особливо корисним для вас буде плавання. У першій декаді місяця через напружені аспекти можливі проблеми з судинами та венами. Масаж, розтирання й гімнастика для поліпшення кровообігу допоможуть уникнути дискомфорту.

З 3 по 10 січня можливе посилене серцебиття через психологічне напруження. Ви зможете зняти його за допомогою аутотренінгу. Залиштеся наодинці, прийміть зручну позу й повторюйте, що ваше тіло розслаблене, доки це не стане реальністю. Увійшовши в стан напівсну, спробуйте проаналізувати свої проблеми. Це допоможе зрозуміти, що ваші побоювання марні.

Друга половина січня підходить для дієти. Але її основною метою має бути не зниження ваги, а поліпшення травлення.

Стрілець - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Стрільця у січні 2025 року: 2, 6, 18, 25, 30.

Несприятливі дні: 16, 22.

Приділяйте більше часу творчості — і січень мине за тим сценарієм, який ви самі напишете. Подумайте, що можна зробити, щоб покращити своє життя: чому слід навчитися, із ким варто більше спілкуватися, а від чого краще відмовитися. Відповіді на ці запитання ви зможете знайти 20 січня. А на зростаючому Місяці починайте реалізовувати свої плани.

Перша тиждень січня 2025 року — ідеальний час для здійснення вашої заповітної мрії. З’єднання Плутона й Сонця свідчить про те, що ви зможете зробити справжнє відкриття. Особливих успіхів ви досягнете у творчості. 6 і 7 січня — вдалі дні для поїздок за кордон і спілкування з іноземцями. А 9–10 числа, завдяки сприятливому розташуванню Місяця, можна зайнятися облаштуванням дому або ремонтом зламаних електроприладів.

12 січня Венера перебуватиме у сприятливому аспекті з Меркурієм. У цей день вам, ймовірно, захочеться оновити гардероб — поповнити його яскравими й помітними речами. Не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Тим більше, що з 15 січня ви станете об’єктом підвищеної уваги. У третій декаді місяця посилиться вплив Нептуна. Ви можете відчути розгубленість і розчарування. Не піддавайтеся смутку. Відвідайте концерт улюбленого виконавця чи театр — мистецтво швидко допоможе вам повернути гармонію.

Любовний гороскоп

Стосунки з постійним партнером обіцяють бути стабільними. Попри дрібні негаразди, пов’язані з побутом і фінансами, ви обидва зможете провести січень у радісному настрої. Невелике непорозуміння можливе 9 січня, у день спільної активності Місяця та Нептуна. Під впливом цього аспекту ви можете дозволити собі нетактовність. Не давайте конфлікту розгорітися: просто визнайте свою помилку й попросіть вибачення.

Цікавий романтичний контакт можливий у період із 24 по 27 січня. У перші ж хвилини знайомства ви відчуєте хвилювання та сильне бажання пізнати людину краще. Спробуйте використати цю можливість, якщо готові до легкого та короткочасного роману.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Аспект Меркурія та Сатурна, що утвориться 6 січня, подарує вам чудові ідеї. Ви зрозумієте, як переконати керівництво у своїй компетентності. Досягти бажаного вам допоможуть колеги, найімовірніше, жіночої статі. Якщо ви реалізуєте свої амбіції у першій або другій декаді місяця, обов’язково подякуйте тим, хто вас підтримав. Найкращим днем для цього буде 18 січня.

У кінці місяця ви зможете налагодити стосунки з тими, хто ставився до вас прохолодно. Якщо ви посварилися з кимось із колег, зробіть крок назустріч 29 чи 30 січня, коли Місяць перебуватиме у знаку Близнюків. У ці ж дні ви зможете знайти спільну мову з примхливими клієнтами або укласти вигідну угоду.

Гороскоп здоров’я

До 20 січня будьте обережні з гострими предметами й вогнем, щоб уникнути травм. З 1 по 4 січня завдяки Меркурію ви будете у піднесеному настрої. Енергія переповнюватиме вас, але через надмір думок ви можете мати труднощі зі сном. Щоб уникнути безсоння, прийміть перед сном теплу ванну або випийте гарячого молока.

9 і 10 січня, під час перебування Місяця у знаку Діви, ви почуватиметеся чудово. Це ідеальні дні для масажу. А 13 і 14 січня чудово підійдуть для косметичних процедур. 16 січня можливе загострення хронічних хвороб, особливо проблем із травленням. У цей день слід уникати гострої та копченої їжі.

З 22 по 25 січня ваш емоційний стан буде нестабільним. Різкі зміни настрою можуть негативно вплинути на самопочуття. Гармонію допоможуть відновити прогулянки на свіжому повітрі та спілкування з близькими людьми. Останній тиждень січня не принесе серйозних проблем зі здоров’ям, але перша декада Стрільців може відчути раптовий спад енергії через перехід Сонця у знак Водолія.

Козоріг - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Козорога у січні 2025 року: 1, 2, 7, 20, 25.

Несприятливі дні: 3, 8, 20.

Демонструйте свої лідерські якості — ваш авторитет в очах оточуючих значно зросте. Завдяки тому, що 1, 2 і 3 січня 2025 року Місяць перебуватиме в знаку Близнюків, програма місяця визначиться в його перші дні. Те, як ви проведете цей час, вплине на розвиток подій у подальшому. Дуже важливо зберігати твердість духу, контролювати емоції, виявляти ввічливість та берегти свої й чужі таємниці. Дотримуйтеся цих правил, і січень подарує вам чимало приємних моментів.

Завдяки взаємодії Сонця й Плутона ви зможете проявити свої лідерські здібності. У вас з’явиться реальний шанс ухвалити доленосне рішення, яке змінить ваше життя на краще. З 1 по 5 січня присвятіть час спілкуванню з близькими, адже сприятливий вплив Венери допоможе зміцнити стосунки.

7 січня активізується Селена, кармічна планета, яка символізує добру силу. Якщо ви раніше поводилися чесно й благородно, очікуйте заслуженого подарунка долі. Це може бути грошовий приз, вигідна пропозиція чи несподіване зізнання в коханні. У другій половині січня посилиться сприятливий вплив Меркурія, який розширить ваші особисті й ділові контакти. Творчим Козорогам у кінці місяця відкриється хвиля натхнення, а особливо вдалим днем для реалізації ідей стане 25 січня.

Любовний гороскоп

Роман, який зав’яжеться на початку січня, подарує яскраві враження. Ви та ваш новий партнер виявитеся дуже несхожими одне на одного, але це не завадить вам насолоджуватися часом разом. 5 січня, у 16-й місячний день, ваші стосунки можуть стати об’єктом осуду. Якщо ви зумієте з гідністю вийти з цієї ситуації, ваш союз тільки зміцниться.

Сімейні стосунки будувати буде непросто. Ви можете несподівано дізнатися про "другу сторону" партнера, про яку раніше навіть не підозрювали. Постарайтеся сприйняти це спокійно. Нові знання не матимуть суттєвого впливу на ваше життя. Щоб уникнути конфлікту, 29 січня покажіть партнеру, що ваші почуття залишилися незмінними.

Гороскоп фінансів і кар’єри

У періоди з 1 по 5 і з 21 по 31 січня — не надавайте великого значення критиці колег. Ймовірно, хтось захоче вивести вас із рівноваги своїми зауваженнями. Не піддавайтеся на провокації та самостійно оцінюйте результати своєї роботи. Якщо ви все ж хочете почути думку з боку, зверніться до керівника.

У третій декаді місяця будьте максимально уважні. Перевіряйте себе на кожному кроці, щоб уникнути великих помилок. 25 січня, під впливом активності планет, ви можете втратити пильність, що дозволить конкурентам випередити вас.

Гороскоп здоров’я

Січень зробить вас витривалими, але сильний вплив планет може викликати негативні емоції — гнів і образу. Постарайтеся позбутися їх, інакше це може відобразитися на вашому здоров’ї. Якщо ви зумієте духовно вирости, Селена захистить вас, і жоден недуг не зачепить.

3 січня у вас може заболіти спина. Щоб зняти біль, зробіть холодний компрес із часнику. Замочіть часник у воді, дайте настоятися, змочіть рушник у настої й прикладіть його до спини на 20 хвилин. За потреби повторіть процедуру.

З 6 по 11 січня проведіть час у спокійній обстановці, уникаючи фізичних перевантажень. У ніч із 8 на 9 січня вам буде важко заснути. Щоб позбутися безсоння, поділіться своїми переживаннями з близькою людиною — це допоможе вам відчути моральне полегшення й заснути.

Водолій - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Водолія у січні 2025 року: 2, 15, 20, 26, 31.

Несприятливі дні: 5, 10, 29.

Не витрачайте енергію на те, щоб довести оточуючим, на що ви здатні. Головне — знати це самим.

У січні 2025 року ретроградний Юпітер матиме на вас значний вплив. Він допоможе вам звільнитися від непотрібних зв’язків і уявних цінностей. Образи минулого, які довго вас переслідували, поступово зникнуть, і ви зможете по-новому поглянути на життя, людей і себе. Ваше глибоке психологічне оновлення також підтримає Венера, яка більшу частину місяця перебуватиме у сузір’ї Водолія.

У першій половині місяця вам захочеться зробити щось екстраординарне, щоб привернути увагу. Направте цю енергію в мирне русло, щоб не засмутити близьких, які можуть сприйняти вашу поведінку як надмірно епатажну. 4 і 5 січня великий ризик поломки транспорту. Виїжджайте з дому завчасно, щоб у разі проблем із автомобілем або автобусом не спізнитися.

10 і 11 січня виникне бажання взяти участь у ризикованій справі, але цей час не підходить для авантюр, укладання угод або знайомств із новими людьми, які можуть виявитися шахраями. Краще присвятіть ці дні улюбленому хобі.

13 січня ви можете відчути невдоволення власною зовнішністю. Не будьте занадто суворими до себе — вам просто хочеться змін. Оновіть гардероб або зачіску. У третій декаді місяця посилиться вплив Марса, який провокуватиме конфлікти. Не критикуйте дорогих вам людей.

Любовний гороскоп

Ваш партнер намагатиметься привернути вашу увагу всіма можливими способами. Не змушуйте його докладати зайвих зусиль. Виділіть більше часу для спілкування, і ваш обранець почуватиметься значно комфортніше. Після 12 січня ви отримаєте чудовий подарунок від коханої людини.

Сімейні проблеми вдасться вирішити лише мирним шляхом. Сядьте за стіл переговорів і спокійно обговоріть усе, що вас хвилює. Уникайте звинувачень і постарайтеся зрозуміти одне одного. Найкращий час для таких розмов — 4 і 5 січня, коли Місяць перебуватиме в сузір’ї Рака.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Сонце й Плутон, які з’єднаються 4 січня, посилять ваші переконливі здібності. У першій і другій декадах місяця ви без зусиль зможете досягати своїх цілей. Виступайте з ініціативами, ведіть переговори, робіть доповіді. Якщо ви працюватимете на благо команди, ваш авторитет серед колег зросте.

У другій половині місяця ви можете втратити мобільність і почати нехтувати обов’язками через аспект Місяця й Юпітера, який утвориться 17 січня. Уникайте лінощів, адже навіть терплячий керівник може розсердитися.

Гороскоп здоров’я

Напружений вплив Марса та Нептуна в знаку Риб зробить місяць емоційно складним. Вам доведеться боротися із бажанням конфліктувати, щоб зберегти свою енергію. Будьте терпимими до опонентів і уникайте негативних емоцій, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.

Перша декада січня може супроводжуватися поганим самопочуттям через аспект Меркурія та Сатурна. Можливо, у вас болітиме все, хоча це буде проявом не хвороби, а затяжного стресу. Відвідайте масажний салон, запишіться на йогу або займіться медитацією.

10 січня ваше емоційне напруження може стати причиною травм, тому будьте обережними з гострими предметами. У другій половині місяця уникайте консервів і фастфуду, щоб уникнути проблем із травленням. 18 і 19 січня корисними будуть ранкові пробіжки або довгі прогулянки.

Риби - гороскоп на січень

Сприятливі дні для Риб у січні 2025 року: 4, 8, 13, 22, 27.

Несприятливі дні: 3, 19, 31.

Спробуйте подолати бажання відсторонитися від реальності та знайти однодумців. Колективна діяльність у будь-якій сфері принесе вам значно більше користі, ніж робота наодинці. Якщо ви почнете працювати над цікавим проєктом самостійно, то постійно стикатиметеся з перешкодами. Хочете, щоб усе вдалося? Тоді залучіть до процесу однодумців. Підписати угоду про співпрацю вам вдасться у 20-й місячний день, тобто 10 січня.

Перша декада місяця ідеально підходить для подорожей. Якщо у святкові різдвяні дні ви вирішите відправитися в далекі краї, поїздка пройде саме так, як ви планували. 3 або 4 січня ви зможете помиритися з людиною, з якою давно у сварці. Але перший крок доведеться зробити саме вам. Відкиньте гордість і прислухайтеся до голосу серця. 7 і 8 січня вдало складуться угоди з нерухомістю. У ці дні ви зможете вигідно продати або придбати квартиру.

У другій декаді місяця життя подарує вам шанс проявити свої таланти. Не бійтеся взяти участь у святковому заході чи виступити в ролі ведучого. Завдяки цьому ви отримаєте визнання та повагу. Утім, через несприятливий вплив планет у третій декаді січня 2025 року ви відчуєте занепад сил. Багато важливих справ доведеться перенести на лютий. Не засмучуйтеся, дайте собі час відпочити, щоб потім із новим ентузіазмом узятися за проєкти. 22 січня — чудовий день для генерального прибирання. Постарайтеся позбутися старих і непотрібних речей, які забирають вашу енергію. 30 і 31 січня утримайтеся від марнотратства на розваги.

Любовний гороскоп

Пренебрежливе ставлення до партнера може зіпсувати ваші стосунки. Не дозволяйте собі бути зверхніми чи критичними. 13 або 14 січня, на Старий Новий рік, організуйте романтичний вечір при свічках або подорож за місто. Ці дні допоможуть зміцнити ваш зв’язок.

У середині місяця ваша друга половинка може довірити вам особисту таємницю. Не поспішайте розповідати її комусь іншому, навіть близьким. 19 січня утримайтеся від відвертих розмов, щоб випадково не порушити довіру.

Гороскоп фінансів і кар’єри

Під впливом планет 3 січня ви можете зробити необачний крок. Як би ви не намагалися приховати це, правда все одно випливе на поверхню. Колектив буде активно обговорювати ваші дії. Найкращий вихід із цієї ситуації — визнати свою помилку.

Для тих, хто прагне кар’єрного зростання, січень стане періодом конкуренції. Юпітер, який увесь місяць перебуватиме у ретроградному русі, посилить напруження. Сміливо змагайтеся за свої цілі, але уникайте агресії та не використовуйте нечесні методи.

Гороскоп здоров’я

Цього місяця ви будете під впливом Нептуна, через що можете відчувати невдоволення собою та бажання уникнути реальності. Уникайте самотності та шукайте приємне спілкування — це допоможе зберегти гармонію.

Перша декада січня буде вдалою для здоров’я завдяки підвищеному життєвому тонусу. Вірусні захворювання та хронічні проблеми не завдадуть клопотів. 5 і 6 січняуникайте важких страв і готуйте їжу на парі чи запікайте. У ці ж дні можливі напади ностальгії чи суму. Щоб уникнути пригніченого настрою, проведіть час із друзями або подивіться улюблену комедію.

11 і 12 січня можливий біль у спині, тому зменшіть фізичні навантаження. У другій половині місяця уникайте зайвої підозрілості. Насолоджуйтесь життям і не шукайте проблем там, де їх немає.

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