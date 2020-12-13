Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яким не щастить у коханні.
Про це повідомляє slovofraza.
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Рак
Раки покладають на своїх партнерів великі надії. А це може їх відлякувати. Раки хочуть створити сім'ю, але в підсумку отримують лише стрес і депресію. Їх не можна за це звинувачувати, адже через характер їм складно управляти своїми емоціями. При цьому їх світ ділиться тільки на хороше і погане. Щоб Рак був щасливий, йому потрібен партнер, який буде розділяти з ним його почуття.
Діва
За словами астрологів, Діви досить перспективні в любові, але їх ставлення до почуттів має два аспекти. По-перше, вони однолюби, а по-друге, Діви розкидаються удачею, впадаючи в байдужість, відстороненість і прискіпливість. Це відштовхує людей.
Козоріг
Представники цього Знака всім своїм виглядом демонструють незалежність, самостійність, рішучість і успішність. Складається враження, що їм ніхто не потрібен. Побудувати хороші відносини вони можуть тільки якщо покажуть свою зацікавленість в людині.
Риби
Риби часто все ідеалізують і не помічають недоліків в партнері. Вони люблять жертвувати чимось заради любові. На думку астрологів, якщо вони захочуть, то обов'язково зможуть притягнути до себе любовну удачу. Потрібно тільки згадати про свою природну чарівність, дар переконання і розвинену інтуїцію.
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