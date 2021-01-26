Діви зможуть отримати приємну пропозицію про нову роботу.

28 січня відбудеться перший повний місяць 2021 року. У цей день деяким Знакам Зодіаку вдасться підвищити свій дохід або домогтися довготривалих позитивних змін у фінансовій сфері.

Про це пише slovofraza.

Діви, які майже не отримують позитивної енергії від Венери і Плутона, зможуть вирватися в лідери. Звичайно, повний місяць у Леві для них-не найпростіший час, але зате в цей день може статися багато цікавих подій, деякі з яких безпосередньо будуть пов'язані з фінансовою сферою. Можливо, Діви зможуть отримати приємну пропозицію про нову роботу.

Стрілець

Повний місяць у Леві означає, що Стрільцям необхідно діяти. Споріднена стихія вогню говорить їм про те, що потрібно бути собою і слухати свою інтуїцію. Це означає, що можна вирушати в далекі поїздки і відрядження. Фінансовий успіх десь поруч. Зміна обстановки допоможе подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Водолій

Водоліям, як представникам стихії Повітря, на яку вогонь впливає досить добре, слід займатися пошуками нових джерел натхнення. На фінансовому успіху відмінно повинні відбитися нові знайомства, нові захоплення. Можливо, варто подивитися фільм про життя успішної людини або поспілкуватися з такою людиною Наживо.

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Автор: УНІАН