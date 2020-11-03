Церковний календар кожен день згадує імена певних святих, а люди, названі їхніми іменами, відзначають свій день ангела. Віруючі можуть вибрати ім'я для дитини зі списку святих, які шануються в день його народження.
Православний календар імен підкаже, кого привітати з днем Народження і як назвати дитину, народжену в цей день.
Чоловічі іменини 3 листопада
Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі".
Іларіон: форма давньогрецького імені Хіларіон, від слова хіларос - "веселий", "радісний".
Георгій: від давньогрецького слова георгос - "землероб","обробляє землю".
Ян: польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан, тобто "Яхве милостивий".
Дем'ян: походить від давньогрецького імені Даміанос, від слова дамазо - "підпорядковувати".
Василь: утворено від давньогрецького імені Басілейос - "царський".
Анатолій: від давньогрецького слова анатоле - "східний"," схід", "схід сонця".
Захар: утворено від давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав","пам'ятний Господу".
Іван: форма давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий".
Єгор: варіант давньогрецького імені Георгій - "землероб", "обробляє землю".
Костянтин: від латинського слова constans - "стійкий", "постійний".
Читайте такожМісячний календар стрижок на листопад 2020: коли фарбувати волосся і робити стрижку Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "знаменитий володар".
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Сергій: від римського родового імені Sergius - "високий", "знатний".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Вольдемар: від німецьких слів: waltan і maren - "знаменитий володар".
Теодор: у перекладі з латинської- "дар Божий".
Федір: від грецького імені Теодорос- "Божий дар".
Юліан: утворено від давньогрецького іулос - "кучерявий", і від латинського "липневий".
Аркадій: від давньогрецького імені Аркадіос - "житель Аркадії", "щасливий".
Жіночі іменини 3 листопада
Аз: у перекладі з давньоєврейської мови - "впевнена", "тверда".
Пелагея: походить від давньогрецького імені Пелагіа - "морська".
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