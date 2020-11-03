Сьогодні відзначають іменини 22 чоловічих і 2 жіночих імені.

Церковний календар кожен день згадує імена певних святих, а люди, названі їхніми іменами, відзначають свій день ангела. Віруючі можуть вибрати ім'я для дитини зі списку святих, які шануються в день його народження.

Православний календар імен підкаже, кого привітати з днем Народження і як назвати дитину, народжену в цей день.

Чоловічі іменини 3 листопада

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі".

Іларіон: форма давньогрецького імені Хіларіон, від слова хіларос - "веселий", "радісний".

Георгій: від давньогрецького слова георгос - "землероб","обробляє землю".

Ян: польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан, тобто "Яхве милостивий".

Дем'ян: походить від давньогрецького імені Даміанос, від слова дамазо - "підпорядковувати".

Василь: утворено від давньогрецького імені Басілейос - "царський".

Анатолій: від давньогрецького слова анатоле - "східний"," схід", "схід сонця".

Захар: утворено від давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав","пам'ятний Господу".

Іван: форма давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий".

Єгор: варіант давньогрецького імені Георгій - "землероб", "обробляє землю".

Костянтин: від латинського слова constans - "стійкий", "постійний".

Читайте такожМісячний календар стрижок на листопад 2020: коли фарбувати волосся і робити стрижку Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "знаменитий володар".

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "високий", "знатний".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Вольдемар: від німецьких слів: waltan і maren - "знаменитий володар".

Теодор: у перекладі з латинської- "дар Божий".

Федір: від грецького імені Теодорос- "Божий дар".

Юліан: утворено від давньогрецького іулос - "кучерявий", і від латинського "липневий".

Аркадій: від давньогрецького імені Аркадіос - "житель Аркадії", "щасливий".

Жіночі іменини 3 листопада

Аз: у перекладі з давньоєврейської мови - "впевнена", "тверда".

Пелагея: походить від давньогрецького імені Пелагіа - "морська".

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Автор: Катерина Пулатова