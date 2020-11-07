У кого іменини сьогодні / фото ua.depositphotos.com
Православна церква кожного дня року згадує деяких святих, а названі їхніми іменами люди відзначають в цей день свої іменини. Зі списку іменин можна вибрати ім'я для новонародженого. За давньою традицією дитину називають одним з імен святих, яких шанують в день народження малюка.
Сьогодні відзначають іменини лише 2 імені: 1 чоловіче і 1 жіноче.
Чоловічі іменини 7 листопада
Валерій: від латинського родового імені Валеріус - "бути сильним", "бути здоровим".
Жіночі іменини 7 листопада
Матрена: походить від латинського слова matrona - "матрона", "поважна жінка".
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