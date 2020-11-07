Сьогодні відзначають іменини 1 чоловіче і 1 жіноче ім'я.

Православна церква кожного дня року згадує деяких святих, а названі їхніми іменами люди відзначають в цей день свої іменини. Зі списку іменин можна вибрати ім'я для новонародженого. За давньою традицією дитину називають одним з імен святих, яких шанують в день народження малюка.

Сьогодні відзначають іменини лише 2 імені: 1 чоловіче і 1 жіноче.

Чоловічі іменини 7 листопада

Валерій: від латинського родового імені Валеріус - "бути сильним", "бути здоровим".

Жіночі іменини 7 листопада

Матрена: походить від латинського слова matrona - "матрона", "поважна жінка".

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Автор: Катерина Пулатова