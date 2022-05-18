Прогнози про закінчення війни в Україні змінюються неймовірно швидко.

Українці, які з 24 лютого цього року живуть у стані страху і тривоги, хочуть знати дату закінчення бойових дій на території своєї країни. Думки з цього приводу у експертів в сфері астрології відрізняються. УНІАН зібрав топ найпопулярніших прогнозів.

Влад Росс

На його думку, доля України круто зміниться після 25 травня.

"Зараз в знак Овна увійшов Юпітер, який розширює вогонь небезпеки. 25 травня туди увійде і Марс - планета війни. Тобто нас чекає досить кровопролитна ситуація. Але в кінцевому підсумку почнеться перелом. Зараз найнебезпечніше, що може бути-це ядерна зброя. Найважливіший переломний момент може наступити в липні. Тоді, можливо, буде повалена влада в Москві", - сказав Росс.

Дмитро Уранус

Цей астролог дав тривожний прогноз для України на найближчі два тижні.

"Дана карта затемнення дуже тривожна. Сонце в Тельці і місяць в Скорпіоні будуть одночасно вражені напруженими аспектами Сатурна у Водолії. Задіяні знаки України, Росії і знак смерті і руйнування", — прокоментував експерт.

Анжела Перл

Астролог прогнозує, що кінця активних бойових дій в цьому році чекати не варто. Вона каже, що в березні 2023 року буде підписаний документ, який ознаменує мир в Україні. Можливо, це буде акт капітуляції РФ.

"Ми переможемо. Астрологія свідчить, що Україна здобуде перемогу. І я думаю, зараз вже немає в цьому сумнівів", - сказала Анжела.

Наталія Борисенко

Цей експерт розповіла, що Україна може остаточно позбутися російських окупантів приблизно до кінця літа цього року.

"Очевидно, на День Незалежності 24 серпня буде оголошена перемога над Росією. І мир буде з цього моменту", - уточнила Борисенко.

Нагадавши, Маріуполь чекає загострення, астролог передбачив точну дату.

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