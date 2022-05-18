На думку експерта, в Донецьку і Москві вже планують нові провокації в блокадному місті Донецької області.

Відомий астролог Дмитро Уранус розповів, що в період до 30 травня Україна буде під інтенсивними обстрілами окупантів. Готуються провокації в Києві та Маріуполі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У момент повного місяця і затемнення, Сатурн буде точно кульмінувати над Києвом. Це знак сильного політичного тиску на українську владу. Ворог щось замишляє проти України і української влади, хоче морально і фізично її зламати. Сатурн в карті лунації розташований в Києві практично на середині неба, але з боку 9 "дому", що говорить про спроби зіпсувати відносини між владою в Києві і міжнародним співтовариством. Мета ворога на найближчий час — виставити Україну в негативному кольорі перед міжнародним співтовариством", - пояснив Уранус.

Експерт заявив, що біля Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Чернівців зберігається висока небезпека ракетних обстрілів. Тому вкрай важливо не ігнорувати повітряні тривоги і завжди спускатися в укриття. Дмитро Уранус зазначив, що провокації і напруга передбачається в Маріуполі, який з перших днів після повномасштабного вторгнення перебуває в блокаді у російських загарбників.

"На довготі Москви, Донецька і Маріуполя проходить напружений аспект ретроградного Меркурія, що говорить про якусь хитрість і обман, яку замишляють в Москві і Донецьку проти міст сходу України. Особливе занепокоєння у мене викликає Маріуполь, там точно зроблять якусь хитру і підступну підлість", - уточнив Уранус.

"Попри все це Україні треба вистояти і вона вистоїть!",- резюмував експерт.

Нагадаємо, астролог передбачила нові наступальні дії в червні і назвала дату припинення вогню.

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