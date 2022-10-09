Експерт розповів, кому слід побоюватися за себе в цей день.

Астрологи розповіли, що містичне число 10.10.22 принесе деяким знакам Зодіаку невдачі і справжні трагедії. У них може навіть початися чорна смуга, правда, якщо так і трапиться, тривати вона буде не дуже довго.

Телець

Тельцям слід побоюватися всіх гострих і колючих предметів. У цей день висока ймовірність порізатися ножем, зачепити себе чимось гострим або поранитися осколком.

Також будьте обережні при роботі з якоюсь домашньою або садовою технікою. Вона може вийти з ладу в невідповідний і небезпечний момент.

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Лев

Невдачі будуть переслідувати Левів в плані роботи. Начальство може змусити їх щось переробляти або робити ту роботу, яка творчим уродженцям даного знака Зодіаку взагалі не до душі.

Ще один момент, на який цим людям варто звернути увагу - дорога. Постарайтеся в цей день уникати поїздок. Якщо обираєте між тим, щоб піти на роботу пішки або поїхати на автобусі, саме 10 жовтня краще прогулятися.

Риби

Чорна смуга у цих людей почнеться з понеділка. При цьому понеділок буде дуже складним, завантаженим і наповненим неприємними подіями. Загалом, риби перестануть любити понеділки.

Найбільше неприємностей буде саме на особистому фронті. Риби можуть дізнатися, що їхня друга половинка їм зраджує, або може стартувати шлюборозлучний процес, або в цей день вони приймуть рішення розлучитися.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, у яких з понеділка розпочнеться "біла" смуга.

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