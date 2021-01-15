Місяць має великий вплив на нашу планету і здоров'я людини - це давно помічено нашими предками. Існує багато місячних гороскопів, які визначають сприятливі дні для стрижки, роботи в саду або покупок. Наш супутник також впливає на засвоєння різних продуктів і роботу органів травлення. Планувати схуднення або денний раціон потрібно з урахуванням фаз місяця і місячної дієти на сьогоднішній день.
Місячний гороскоп харчування на 15 січня
15 січня - зростаючий Місяць у Водолії
15 січня не рекомендується переїдати і часто перекушувати, інакше все з'їдене може перетворитися в зайву вагу. Сьогодні краще залишити їжу на тарілці, ніж з'їсти занадто багато. Харчування має бути різноманітним і корисним.
Сьогодні сприятливий день для заварювання трав'яного чаю з м'яти, меліси, ромашки, шипшини або обліпихи. Добре засвоюється цільнозерновий хліб. Рекомендується збільшити в раціоні кількість молочних жирів. Корисними для організму будуть кефір, сир, домашній творог.
Зростаючий Місяць - це період дбайливого ставлення до себе і свого здоров'я. Харчуйтеся інтуїтивно і їжте ті продукти, яких вам хочеться. Ні в якому разі не карайте себе і не відчувайте провину за з'їдене. Уважно варто стежити за дієтою людям з хворобами ендокринної системи і підшлункової залози.
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