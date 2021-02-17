Сьогодні не рекомендується їсти птицю.

З давніх-давен помічено, що наш організм по-різному реагує на харчові продукти в різні дні місячного циклу. Щоб харчування приносило вам максимальну користь, складайте раціон за місячним календарем. Такий гороскоп підкаже вам, які страви добре засвоюються сьогодні, а які краще виключити.

Місячний гороскоп харчування 17 лютого

17 лютого - зростаючий Місяць в знаку Тельця

У період зростаючого Місяця харчування має бути різноманітним і корисним. Не варто сьогодні переїдати, оскільки можна легко набрати зайву вагу. Сприятливий день для дієти і схуднення, але голодувати не потрібно.

Сьогодні рекомендується відмовитися від жирного м'яса, солоної їжі і копченостей, солоної риби. Дуже погано засвоюється м'ясо курки і півня, курячі яйця. Можна їсти фрукти і овочі, особливо корисні будуть огірки, картопля і перець. Дозволяється пити зелений і трав'яний чай, червоне вино. Від чорного чаю краще відмовитися.

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Автор: Катерина Пулатова