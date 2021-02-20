Місячний календар харчування - це гороскоп, який дає рекомендації по харчуванню і складанню раціону. Залежно від фази Місяця організм працює по-різному, а продукти засвоюються краще або гірше. Щоб харчування приносило тільки користь, звіртеся з гороскопом дієти по фазі супутника.
Місячний гороскоп харчування 20 лютого
20 лютого - зростаючий Місяць в знаку Близнюків
Сьогодні сприятливий день для дієти і схуднення. Переїдати в цей день не варто - можна легко набрати зайву вагу. 20 лютого можна дотримуватися інтуїтивного харчування - їжте те, до чого вас найбільше тягне, навіть якщо зазвичай ви таке не їсте.
Цей день має сильну сімейну енергетику. Вживати їжу слід в гарному настрої в родинному колі - тоді будь-яка їжа піде на користь. Добре засвоюються каші, крупи, трав'яні чаї і домашні соки. Можна випити трохи вина. Бажано сьогодні більше пити. Від бобових і капусти сьогодні краще відмовитися.
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