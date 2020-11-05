Експерт додав, що 15 листопада почнеться період, в який можна братися за ряд важливих справ.

Черговий молодик 2020 в Україні настане в неділю, 15 листопада.

Нова фаза Місяця почнеться о 7:07, розповів астролог Влад Росс, передає "Главред".

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Експерт додав, що 15 Листопада почнеться період, в який можна братися за ряд важливих справ.

Астролог рекомендує в цей період відкривати нові підприємства; робити великі покупки; організовувати новий бізнес; використовувати нові можливості.

"...15-21 листопада Венера все ще буде перебувати у Терезах, а це обумовлює найкращий час для укладення ділових партнерських взаємин, підписання контрактів, вирішення важливих справ, пов'язаних з бізнесом...", – зазначив астролог.

Раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яких у листопаді чекає казкове везіння.

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Автор: УНІАН