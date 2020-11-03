У листопаді більшість Скорпіонів відзначають Дні народження, а отже для нх настає новий життєвий етап.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яких в листопаді чекає казкове везіння.

Про це пише slovofraza.

СКОРПІОН

У листопаді більшість Скорпіонів відзначають Дні народження, а отже для них настає новий життєвий етап. День Народження-це важлива точка року, з якої починається ваш особистий рік, тому місяць відразу після Вашого народження вважається місяцем, коли у людини багато ентузіазму і багато можливостей для початку чогось нового. Ваше везіння може прийти у вигляді нових контактів і нових знайомств. Будь-які нові контакти можуть вам стати в нагоді в майбутньому. Ініціювати нові знайомства краще після 6 листопада 2020, коли Меркурій почне набирати швидкість.

Читайте також"Відьми": страшна казка на Хеловін з" гарнюнею " Енн Хетеуей (огляд)В останній місяць осені ви стаєте помітніше для оточуючих, більш популярні, вам можуть робити вигідні пропозиції, можуть запропонувати кудись поїхати

Щоб не злякати удачу, зверніть увагу на зовнішність, спілкуйтеся, приймайте нові пропозиції, не відмовлятися бувати на людях.

ТЕЛЕЦЬ

У самотніх Тельців в цьому місяці є шанс завести відносини. Також в цьому місяці може збільшитися ваша особиста популярність, вам варто бути більше на виду, на людях, давати про себе знати, тоді і гроші будуть приходити в більшій кількості.

Зараз у вас буде відмінна можливість зробити собі рекламу, але для цього треба або вкласти фінанси, або свій час в свою розкрутку. Зірки радять вам більше спілкуватися з людьми і пробувати щось нове.

РИБИ

У цей період ваше везіння буде пов'язано з поїздками, переміщеннями, а також новими знаннями і новою інформацією. Події цього періоду можуть дати вам нових цікавих людей, нові знайомства і нові компанії. Не бійтеся починати новий етап у Вашому житті.

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Автор: УНІАН