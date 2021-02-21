Сьогодні святкується день пам'яті пророка Захарії.

21 лютого церква вшановує одного з дванадцяти малих пророків - святого Захарія. Він є автором однієї зі старозавітних книг. За легендою, в одному з пророцтв він побачив літаючий по повітрю сувій, схожий на серп. За це він отримав прізвисько Серповидець.

У цей день селяни готували інвентар до весняних робіт в саду і городі. Серпи оглядали і кропили святою водою. За повір'ям, в цей день Захарій з небес дивиться, наскільки селяни готові до сільськогосподарських робіт.

Залізні серпи вважали оберегом від нечисті і злих сил. Часто їх вішали при вході в сарай, щоб прогнати злих духів. У селах серпи добре заточували сьогодні, а в містах точили всі ножі. Ремісники активно торгували, оскільки день сприятливий для торгівлі.

Молодь ходила в гості і влаштовувала посиденьки. Можна було свататися і грати весілля. З цього дня до весни переставала клювати риба в річці. Сьогодні не можна ходити до стоматолога і рвати зуби, інакше лікування буде невдалим.

Погодні прикмети 21 лютого

Сильний мороз в цей день - до ранньої весни і теплого березня.

Собака валяється в снігу - до потепління, а якщо поводиться неспокійно - до хуртовини.

Вночі місяць великий, трохи червонуватий - до відлиги.

Якщо навколо місяця є кола, значить сніг скоро розтане.

Місяць у формі серпа - до хорошого врожаю.

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Автор: Катерина Пулатова