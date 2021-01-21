Цей день відомий в народі як Омеляни Перезимники або Василини зимові.

21 день січня славився своїми хуртовинами і заметілями. Сьогодні шанують пам'ять Омелько преподобного і Василина мучениця. У цей день остаточно прощалися зі Святками. На Русі до обіду не працювали, а в другій половині дня бралися за справи. А українці в цей день давали собі вихідний. Після 21 числа жінкам знову дозволялося прясти і ткати.

У першій половині дня ходили в гості і розповідали історії. Хрещеники подавали частування кумам. Для кумів накривали багатий стіл з кількома стравами. Куми, збираючись в гості, купували рушник і брусок мила і дарували господині зі словами: "Ось тобі, кума, мильце та біле білильце для хрещеника".

У народному календарі після 21 січня наступало затишшя. Кількість м'ясних страв на столі з цього дня зменшувалася. У цей день не можна вирушати в далеку подорож в снігову погоду - дорога сьогодні вважається дуже небезпечною. Вважається, що якщо людина захворіла сьогодні - вона швидко одужає.

Погодні прикмети 21 січня

Якщо вітер з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

Якщо сьогодні цілий день йде сніг, то серпень буде дощовим, а якщо небо сонячне - жарким.

Вікна в будинку запітніли - до швидкої відлиги.

Дуже морозний день віщує нескоре потепління.

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Автор: Катерина Пулатова