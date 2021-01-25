Сьогодні відзначається Тетянин день і День студентства.

Сьогодні Церква вшановує пам'ять мучениці Тетяни Римської. Вона народилася в Римі в багатій і знатній родині. Подорослішавши, вона вирішила не виходити заміж і дотримуватися благочестя. При імператорі Марку Аврелії дівчину схопили і привели в храм Аполлона, де намагалися змусити її поклонитися цьому богу. Тетяна піднесла молитву Ісусу Христу, після чого виник землетрус і зруйнував храм. Після цього її піддавали тортурам. Її стратили разом з батьком.

Пам'ять Тетяни шанують 12 січня за юліанським календарем - або 25 січня за новим стилем. В 1755 році в цей день імператрицею Єлизаветою Петрівною був підписаний указ про відкриття Московського університету. Тетянин день став святкуватися щорічно як день народження цього університету, а пізніше - як день всього студентства.

У день Тетяни студенти виступали з хором у храмах, каталися на санях, розігрували студентів і влаштовували бенкети. Святій Тетяні моляться про успіх у навчанні.

У народі в цей день було заведено пекти хліб і короваї. Хліб ламали руками і давали кожному члену сім'ї. З короваєм пов'язано кілька традицій дня: якщо хліб в середині піднявся горбком, то рік буде вдалим, якщо він повністю гладкий - рік буде спокійний, а якщо тріснув - на біду.

Дівчата ходили до річки, щоб вибивати килими, а хлопці допомагали їм нести килим. Чисті килими вивішували на паркані і дивилися, щоб на них не було ні порошинки - тоді дівчина стане хорошою господинею.

Прикмети погоди 25 січня

Зоряне небо віщує ранню весну.

Якщо сніг випав у великі замети - буде багато хліба.

Якщо сонце рано вийде - буде раннє потепління.

Сніг на Тетяну обіцяє дощове і сире літо.

Південний вітер - до маловрожайного літа.

Морозна і ясна погода - до хорошого врожаю; тепло і снігопад - до неврожаю.

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Автор: Катерина Пулатова