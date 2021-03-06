Цей день в народі має назви Тимофій-весновій, Тимофії-весновики, Тимофій Олімпійський.

Сьогодні православна церква в цей день шанує пам'ять преподобного Тимофія - настоятеля монастиря на території сучасної Туреччини. Він володів даром зцілення і вмів виганяти нечистих духів. В останні роки життя він був відлюдником і бродив по пустелях.

Відсьогодні очікували приходу південного вітру - провісника ранньої весни. Літні люди в цей день виходили на вулиці і грілися на сонці, вели розмови, згадували смішні історії та казки. Якщо на цей день випадала Масляна - значить весна вже точно скоро настане.

У народі вважали, що в цей день на землю виходять чорти і нечиста сила, яка прокидається після весни. Знахарі проводили ритуали з вигнання духів, а селяни розпалювали ритуальні багаття на полях, щоб захистити посіви. Вважалося, що нечисть боїться вогню. Навколо багаття також обганяли худобу.

У цей день селяни викидали з дому все старе і непотрібне, а господині добре вимітали підлоги і двори. Прибирання мало захистити будинок від бід і накликати весну.

Погодні прикмети 6 березня

Якщо зайці мають біле забарвлення - сніг ще не раз випаде.

Якщо в цей день прийшла рання весна, то і осінь в цьому році буде рання.

З цього дня починають збирати сік берези і клена.

Якщо в цей день сніг розтанув і на вулиці сиро - слід рано сіяти город. Якщо сніг ще не танув - посів має бути пізнім.

Якщо бурульки не почали танути і падати, буде похолодання.

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Автор: Катерина Пулатова