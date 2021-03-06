Сьогодні православна церква в цей день шанує пам'ять преподобного Тимофія - настоятеля монастиря на території сучасної Туреччини. Він володів даром зцілення і вмів виганяти нечистих духів. В останні роки життя він був відлюдником і бродив по пустелях.
Відсьогодні очікували приходу південного вітру - провісника ранньої весни. Літні люди в цей день виходили на вулиці і грілися на сонці, вели розмови, згадували смішні історії та казки. Якщо на цей день випадала Масляна - значить весна вже точно скоро настане.
У народі вважали, що в цей день на землю виходять чорти і нечиста сила, яка прокидається після весни. Знахарі проводили ритуали з вигнання духів, а селяни розпалювали ритуальні багаття на полях, щоб захистити посіви. Вважалося, що нечисть боїться вогню. Навколо багаття також обганяли худобу.
У цей день селяни викидали з дому все старе і непотрібне, а господині добре вимітали підлоги і двори. Прибирання мало захистити будинок від бід і накликати весну.
Погодні прикмети 6 березня
- Якщо зайці мають біле забарвлення - сніг ще не раз випаде.
- Якщо в цей день прийшла рання весна, то і осінь в цьому році буде рання.
- З цього дня починають збирати сік берези і клена.
- Якщо в цей день сніг розтанув і на вулиці сиро - слід рано сіяти город. Якщо сніг ще не танув - посів має бути пізнім.
- Якщо бурульки не почали танути і падати, буде похолодання.
Вам також може бути цікаво:
- Місячний календар на березень: вдалі і невдалі дні в цьому місяці
- Місячний календар стрижок на березень 2021 року: вдалі і невдалі дні для нової зачіски
- Посівний календар городника-садівника на березень 2021: які роботи проводять за фазами Місяця
- Розбагатіють і зустрінуть любов: астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких в березні настане біла смуга
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram