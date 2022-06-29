Вони можуть дивитися в очі своєму співрозмовнику, мило посміхатися, але говорити в цей час неправду.

Астрологи виділили топ головних брехунів за знаком Зодіаку. Від природи у них є якийсь "дар", завдяки якому оточуючим досить складно зрозуміти, що ті говорять неправду.

Стрілець

Стрільці - дуже самовпевнені і підступні особистості. Вони готові на багато що, аби досягти власних цілей. Саме тому їм нерідко доводиться брехати. Виходить це у них вкрай добре - можуть дивитися в очі, обманювати і не червоніти.

Близнюки

З огляду на те, що ці люди від природи лукаві, їм часто доводиться брехати. Це може стосуватися як якоїсь серйозної брехні, так і дрібних побутових обманів. Близнюки майстерно володіють даром переконання, чому часом навіть самі можуть повірити у власні "казки". Вони вміють адаптувати свої слова під будь-яку ситуацію, тому оточуючим вкрай важко зловити їх на лукавстві.

Діва

Астрологи кажуть, що Діву відрізняє від інших знаків Зодіаку їх гострий погляд на деталі і здатність швидко міркувати.

Вони наскрізь бачать чужу брехню, але і самі грішать тим, що обманюють близьких. Роблять це так професійно, що ніхто і не помітить підступу.

Нагадаємо, складено фінансовий гороскоп на липень 2022 року, і названо три знаки, у яких налагодиться ситуація з грошима.

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