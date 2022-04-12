Ці п'ять щасливчиків ризикують круто змінити своє життя.

16 квітня 2022 року буде повний місяць, який вплине на всі знаки зодіаку. Однак є ті, на кому дане явище відіб'ється найбільше. Астрологи перерахували знаки, яким варто підготуватися.

Телець

Якщо у Тельців останнім часом спостерігаються проблеми зі здоров'ям і різкі перепади настрою, то після 16 квітня це зміниться. Крім того, представників цього знака чекає неймовірна удача, яку, на жаль, легко буде упустити. Але якщо все правильно зробити, то подальше життя буде базуватися на гармонії, почнеться біла смуга.

Овен

16 квітня для Овнів - точка, яка буде знаменувати якісь нові починання. Захоплюючись ними, не варто забувати про важливість приділяти свою увагу сім'ї. Проте зірки підтримають Овнів у всіх їх бажаннях, в тому числі і в бізнесі.

Стрілець

Не менше пощастить Стрільцям. Зокрема, в районі 16 квітня на них чекають приємні сюрпризи від близьких людей. Удача посміхнеться не тільки в плані кар'єри, але і в сімейних питаннях. А ще після повного місяця Стрільці зможуть здійснити мрію, до якої давно прагнули.

Риб

Повний місяць 16 квітня 2022 року вкрай позитивно відіб'ється для риб у фінансовому плані. Якщо останнім часом спостерігалися якісь проблеми з грошима, то вони будуть вирішені.

Козеріг

Після 16 квітня Козерогам доведеться провести переоцінку своїх цінностей, і моменти, які раніше здавалися досить складними або невирішуваними, втратять свою важливість. На зміну турботам прийдуть порядок, гармонія і удача. Тому квітень і початок травня для Козерогів - відмінний шанс зайнятися чимось новим, підписати важливі папери, відкрити бізнес, переїхати.

Нагадаємо, згідно з прогнозом авторитетного астролога, Москва повторить долю Маріуполя.

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