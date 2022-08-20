На них чекають неприємні сюрпризи, в тому числі і від близьких людей.

Астрологи передрекли нещастя двом знакам Зодіаку. Хто вони і до чого їм потрібно готуватися - читайте в матеріалі УНІАН.

Близнюки

На цих людей чекають великі зміни вже на початку осені. Однак почнуться вони з істотних професійних труднощів. Йдеться про звільнення або грандіозний провал якогось проекту. На жаль, в більшості випадків вирішити проблеми без шкоди буде практично неможливо.

Астрологи відзначають, що втрата роботи спричинить за собою фінансові проблеми - ви ледь не будете зводити кінці з кінцями.

Риби

Риби будуть скандалити зі своїми другими половинками. Причини сварок можуть бути різними. Попри те, що раніше вони здавалися ідеальною парою зі своїми супутниками, зараз в житті уродженців цього знака настає непростий період. У деяких може дійти навіть до розлучення. Експерти рекомендують намагатися не приймати поспішних рішень, і керуватися не емоціями, а тверезими думками.

Нагадаємо, названо три головних щасливчика серпня по знаку Зодіаку.

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