Астрологи прогнозують початок світлого періоду в житті трьох знаків Зодіаку. Хто вони і що на них чекає - читайте в нашому матеріалі.
Лев
Для Левів кінець серпня буде надзвичайно плідним. В першу чергу це торкнеться професійної сфери: можуть бути просування по службі, довіра більш відповідальних проектів, переведення на нову посаду або грошове заохочення.
Рак
У Раків будуть хороші новини у вирішенні ділових питань. Це може бути вдала покупка або продаж, підписання вигідної угоди, вирішення питання зі спадщиною.
Доля і небесні тіла сприятимуть тому, щоб все пройшло вдало.
Стрілець
Стрільці зможуть подорожувати і відпочивати. Період, коли в їхніх руках все горіло, дуже швидко закінчиться. Тепер настане час спокою, коли всі неприємності відійдуть на другий план, а життя буде приємним і розміреним.
Нагадаємо, таролог назвала два знаки Зодіаку, у яких в серпні будуть проблеми зі здоров'ям.