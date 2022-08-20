У житті у цих людей явно почалася біла смуга.

Астрологи прогнозують початок світлого періоду в житті трьох знаків Зодіаку. Хто вони і що на них чекає - читайте в нашому матеріалі.

Лев

Для Левів кінець серпня буде надзвичайно плідним. В першу чергу це торкнеться професійної сфери: можуть бути просування по службі, довіра більш відповідальних проектів, переведення на нову посаду або грошове заохочення.

Рак

У Раків будуть хороші новини у вирішенні ділових питань. Це може бути вдала покупка або продаж, підписання вигідної угоди, вирішення питання зі спадщиною.

Доля і небесні тіла сприятимуть тому, щоб все пройшло вдало.

Стрілець

Стрільці зможуть подорожувати і відпочивати. Період, коли в їхніх руках все горіло, дуже швидко закінчиться. Тепер настане час спокою, коли всі неприємності відійдуть на другий план, а життя буде приємним і розміреним.

Нагадаємо, таролог назвала два знаки Зодіаку, у яких в серпні будуть проблеми зі здоров'ям.

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