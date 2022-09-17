Всі рейтинги найгірших дружин за знаком Зодіаку говорять про те, що ці два знаки погано справляються з цією роллю.

Експерти розповіли, чиї представниці найгірше підходять на роль дружини за знаком Зодіаку. Таких знаків всього два. Це не означає, що не можна їх брати в дружини. Важливо краще дізнатися цих людей, щоб усвідомити, чи готова людина приймати недоліки партнера в майбутньому.

Скорпіон

Попри те, що уродженки цього знака дуже красиві, розумні і привабливі, у них дуже і дуже складний характер. Вони запальні, часом агресивні. Емоції у таких людей б'ють ключем, тому вони можуть виконувати роль "емоційного вампіра" для свого найближчого оточення.

Також Скорпіони - погані господині. Вони жахливі кар'єристки, які прагнуть до слави, багатства і визнання. А похід під вінець в ранньому віці може сковувати їхні руки.

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Риби

Риби непогано маніпулюють людьми. Стосується це як просто знайомих, так і близьких родичів. Уродженки цього знака Зодіаку є поганими дружинами ще й тому, що вони дуже часто брешуть. Жертвою їхньої брехні можуть бути партнери. Не виключено, що Риби зможуть зраджувати на стороні, і обманювати своїх чоловіків, кажучи про вірність і відданість.

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