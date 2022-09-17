Експерт стверджує, що до 30 числа не варто купувати нічого вартісного. Краще почекати, щоб потім не було проблем з обновкою.

Відомий астролог розповіла, які покупки варто відкласти на більш пізній час, щоб не було проблем. Так, за словами експерта, до 30 вересня краще не укладати ніяких дорогих угод і не купувати нічого коштовного.

Наприклад, якщо ви плануєте купити якийсь новий телефон або будь-яку техніку, вона може вже в найближчому часі вийти з ладу, що потягне за собою витрати. Можливо, доведеться повернути цю техніку в магазин.

"В цілому, вересень не сильно схиляє до покупок. Великий ризик розчарувань. З 8 по 30 вересня якщо можливо, варто відмовитися від будь-яких важливих покупок, особливо предметів техніки і засобів зв'язку, оскільки підвищені ризики браку, поломок. Не поспішайте купувати новий смартфон, можливо виявляться дефекти або ви в ньому розчаруєтеся", - розповіла астролог Аріна Артурівна у себе в Telegram-каналі.

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Вона додала, що якщо відмовитися від покупки неможливо, то варто проявляти особливу увагу до товарів і ретельно перевіряти їх на дефекти.

Нагадаємо, астролог розповіла, що вересень може бути аварійним, і назвала небезпечні дати для всіх знаків Зодіаку.

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