Цим людям не варто вірити.

Астрологи розповіли про два знаки Зодіаку, які найчастіше брешуть і у них це виходить відмінно. Часом навіть найближчі не можуть здогадатися про брехню. Подробиці читайте в матеріалі УНІАН.

Риби

Астрологи переконані, що Риби - головні брехуни. Їм не важко когось обдурити або обвести навколо пальця в корисливих цілях. Вони можуть оббрехати людину, щоб роздобути повагу інших людей або усунути конкурентів.

Вони часто лукавлять навіть у відносинах з близькими людьми. Хоча, на думку експертів, ці люди не здатні зраджувати і приховувати це на стороні.

Відео дня

Краще рішення для тих, хто тісно спілкується з Рибами - довіряй, але перевіряй.

Терези

Їх по праву можна називати головними пліткарями. Крім пліток ваги ще й "чепурять" інформацію, щоб зробити її більш цікавою. Уродженці цього знака Зодіаку здатні поширювати неправдиві чутки про людину за його спиною.

Якщо у вашому найближчому оточенні є люди, народжені під цим знаком Зодіаку, з обережністю ставтеся до всього, що вони вам говорять.

Нагадаємо, відомий таролог відповіла, чи буде РФ намагатися знову захопити звільнені території.

Вас також можуть зацікавити новини: